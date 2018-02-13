Ставшая знаменитой на ниве борьбы с налогом на недвижимость рижская учительница Лиана Хиршсоне снова сообщает об ухудшении ситуации. Для ее небольшого дома на ул. Маза Пиена налог еще два года назад внезапно вырос в 26 раз.

И вот пришли новые счета — на год. Ей насчитали 1288,87 евро, вместе с долгом за прошлый год — 1455,09 евро. Как это соотносится с зарплатой учителя? Да никак.

И она не единственная такая должница. Как известно, налог на недвижимость у нас приходится платить и с единственного жилья. На сегодняшний день задолженность только рижан по налогу на недвижимость составляет 14 млн. евро, сообщает LTV. Это общая сумма для 60 000 горожан, из которых значительные долги имеют 12 000 человек.

В прошлом году уведомление о принудительном взыскании долга от приставов получили 3000 рижан.

«90% доходов уходит на ипотеку и налог!»

Все началось в жирные нулевые: учительница Хиршсоне унаследовала от своей бабушки землю в центре Риги. В 2003 году они с мужем взяли кредит, начали строительство.

«Мы это все построили. Детей не возили никуда. За границу не ездили. Не доедали. Строили этот дом и платили кредит», — рассказывает Лиана. И наконец построили.

Но наступили новые времена и новые трудности. Пресловутый налог на недвижимость не оставил надежд учительнице на сытую жизнь в своем доме. Зато сборы по этому налогу стремительно увеличиваются.

«Судя по цифрам, это дорогое имущество в хорошем районе», — пишет в дискуссии с Лианой на Facebook пользователь Аустрис.

«Какая разница, дорогое или дешевое, самоуправление в эту собственность ни кирпича не вложило, она унаследована от предков, почему из нас делают дойных коров?!» — злится Марите.

Светлана: «Вы, видно, во дворце живете. Но все равно никак не понимаю: купил–построил–получил по наследству, заплатил за землю, за строение — за что налог–то? За право жить, дышать? Ремонт самостоятельно, коммунальные услуги — оплата отдельно и за свой счет, уборка территории самостоятельно. За что платим?».

«В том–то и дело что они не могут ответить на элементарный вопрос: за что? Этот налог абсолютно необоснованный — для пополнения казны самоуправлений», — считает Валдис.

У Лианы спросили, почему она все время упирает на свою учительскую зарплату, а как же муж и другие члены семьи? Неужели общих доходов не хватает?

Лиана поясняет: «Мой муж работает охранником, у нас ипотечный кредит до 2043 года. Кредит, страховка, налог — все вместе забирает 90% доходов семьи».

Но ладно собственный дом! Кому–то 290 евро засчитали за съемную однокомнатную квартиру в самом простом (не элитном) проекте. Как пишет Элина, с ней такое произошло, потому что хозяин квартиры не занес ее договор найма в Земельную книгу.

В комментариях многие то ли в шутку, то ли всерьез предлагают продать имущество и вообще найти работу получше. Ведь на полученные доходы можно жить припеваючи в другом, более дешевом жилье.

Но хозяева домов не готовы сдаваться. С какой стати им бросать «гнездо», которое они своими руками построили?

Тем более что переезд может дать преимущество только в короткой перспективе. Ведь самоуправления сами принимают размеры налога и скидки по нему. Не окажется ли через пару лет дешевый район в числе дорогих?

«Самоуправления конфискуют недвижимость!»

Общественная организация «За отмену налога на недвижимость для единственного имущества» считает, что с помощью драконовских налогов самоуправления организуют перераспределение собственности. Попросту говоря, собственность отбирают у владельцев. Общество ссылается на слова эксперта по социальному праву Петериса Лейшкалнса, который в передаче «Как лучше жить» Латвийского радио 1 отметил:

«У многих в Латвии имущество унаследовано из поколения в поколение. У латвийцев есть стремление говорить: «Это мой дом, я хочу тут жить». Это ценность. Но неправильными налоговыми инструментами людей выжимают из их социальной среды».

Налог с недвижимости — это то, что приходится платить всем латвийцам, даже если им ничего не принадлежит. Он рассчитывается исходя из кадастровой стоимости жилья. Разные самоуправления применяют к ставке разные скидки. При этом разница кадастровой стоимость жилого фонда в разных самоуправлениях — 1500 раз.

Лейшкалнс отмечает болевые точки такого подхода. При этом рекомендует платить, чтобы не потерять все. Ведь в противном случае владелец может очень быстро лишиться своей собственности.

— Нужно платить, если он правильно рассчитан. Можно в течение месяца обжаловать, но обжалование ничего не даст: у самоуправления есть право на принудительное взыскание в бесспорном порядке. Тогда дело попадет к судебному исполнителю. В Латвии с 2011 года существует совершенно ненормальная система судебных исполнителей. Они больше не получают плату за конкретные действия, а получают определенную сумму. В итоге судебный исполнитель может отправить одно сообщение и зачислить себе на счет 1500 евро, что не редкость…

Представитель товарищества «За отмену налога на недвижимость для единственного имущества» также подтвердил: есть конкретный пример, когда из–за долга в 70 евро человек оказался на улице.

Выгоняют из отчего дома

Вот очередной скандальный пример: семья жительницы Межапарка Арники Янсоне из–за налоговой задолженности может лишиться единственного жилья, пишет портал Kasjauns.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения PanorАma.

Семья Арники живет в Межапарке более 70 лет, покидать дом она не хочет. Но налог на недвижимость в последние годы стал неподъемным для семейного бюджета, ведь на его оплату приходится тратить все большую часть поступлений.

Для того чтобы погасить задолженность по налогу, семья брала быстрый кредит, а также откладывала важные медицинские операции.

Однако в этом году они не смогли заплатить налог вовремя, после чего получили уведомление о принудительном взыскании налога.

«Сколько можно откладывать плановую операцию стоимостью 2200 евро? А нам две такие надо сделать», — подчеркивает женщина.

Десять лет назад налог на недвижимость в Межапарке для Арники составлял 306 евро в год, а теперь — 2614 евро.

«Резкий подъем произошел в 2010 году, когда началась торговля видами на жительство», — отмечает она.

С просьбой решить вопрос растущей налоговой задолженности женщина обращалась в различные учреждения, в том числе и к депутатам сейма.

«Но государство кричит: «Вы должны платить!» и сопровождает это антиконституционными высказываниями: «Не можешь платить — съезжай». На каком основании? Я всю жизнь тут живу?» — рассказывает Арника.

Промежуточный финиш

В конце прошлого года сообщалось, что руководитель общественной организации «За отмену налога на недвижимость для единственного имущества» Лиана Хиршсоне и 81–летний пенсионер Валдис Витолс подали в Конституционный суд жалобу на этот самый налог. По мнению истцов, он ставит под угрозу жителей с относительно низкими налогами, у которых отнимают возможность сохранить собственное жилье. Таким образом, усиливается социальное неравенство и плодится бедность.

В своем иске Хиршсоне и Витолс оспаривают 5–ю статью закона «О налоге на недвижимое имущество». В ней перечислены различные облегчения выплат, но она не предусматривает льготы для тех, чьи доходы не позволяют заплатить налог за свое единственное жилье.

Заявители считают, что непродуманный закон о налоге на недвижимость противоречит первому предложению 105–й статьи Сатверсме, которое гласит: «У каждого есть право на собственность», а также второму предложению 91–й статьи Сатверсме, согласно которому «права человека осуществляются без всякой дискриминации».

Однако пока на сайте Конституционного суда нет этого дела и информации, будет ли иск принят к рассмотрению.

Ранее Хиршсоне удалось собрать более 29 000 голосов на портале народных инициатив Manabalss.lv под петицией об отмене налога на единственную недвижимость. Но пока безрезультатно.

Николай КУДРЯВЦЕВ.