Ученые из Университета Пенсильвании при поддержке NASA разрабатывают систему переработки фекалий астронавтов в питательную смесь, которой экипаж сможет питаться во время длительных миссий.

Тестирование биомассы, которая, по словам ученых, будет больше похожа на клей, начнется в ближайшее время. Первыми, кто попробует еду из фекалий, почти наверняка станут члены экипажа МКС.

Для «выращивания» еды из фекалий прямо на борту космического корабля предполагается использовать облигатно метанотрофный грамотрицательный кокк рода Methylococcus, использующий метан в качестве единственного источника углерода. Этот компонент давно и активно применяется при промышленном производстве корма для животных.

В замкнутой системе, так называемом микробном реакторе, эти бактерии и фекалии будут перерабатываться в субстанцию, богатую белками и жирами, а затем, после окончательной «обработки», попадут на стол к астронавтам.