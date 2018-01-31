NASA порадует космонавтов едой из фекалий(1)

Лента новостей
В Латвию спешит вице-генсек НАТО из США. Владеет русским языком Эксперт: институт брака должен рухнуть! Мы достигнем этой цели Вакансии в Англии: страна ищет людей со знанием латышского, обещая 22000 в год! Таланты Поднебесной Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире из-за Сталина (видео) Кино на троих Тимоти Шаламе записал рэп про уроки статистики (видео) Новые штрафы от налоговой Торговцы: государство грабит бизнес! Сколько можно? Как столько заработать?
Eще в разделе
Нацблок призвал бороться за «Друга языка», выставляя приложению высокие баллы Гастрономический ужас: почти во всех чаях в магазинах Латвии обнаружены яды Украина вооружается напрокат Удивительно: трое латвийцев изобрели пищевой кофе Восточную пуму официально признали вымершим видом
Герман Бергер
17:45 30.01.2018
Техно / Космос

Ученые из Университета Пенсильвании при поддержке NASA разрабатывают систему переработки фекалий астронавтов в питательную смесь, которой экипаж сможет питаться во время длительных миссий.

Тестирование биомассы, которая, по словам ученых, будет больше похожа на клей, начнется в ближайшее время. Первыми, кто попробует еду из фекалий, почти наверняка станут члены экипажа МКС.

 

Для «выращивания» еды из фекалий прямо на борту космического корабля предполагается использовать облигатно метанотрофный грамотрицательный кокк рода Methylococcus, использующий метан в качестве единственного источника углерода. Этот компонент давно и активно применяется при промышленном производстве корма для животных.

 

В замкнутой системе, так называемом микробном реакторе, эти бактерии и фекалии будут перерабатываться в субстанцию, богатую белками и жирами, а затем, после окончательной «обработки», попадут на стол к астронавтам.

life.ru / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
22 00:20 31:01:2018

Как раз ване на стол.

« ответить

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV