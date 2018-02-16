NASA уберёт с МКС «робота-убийцу»

Робот-астронавт NASA отправленный на МКС ещё в 2011 году и сломавшийся через четыре года будет разобран и доставлен обратно на Землю для ремонта. На МКС Robonaut выполнял простейшие поручения — снимал показания приборов и проверял сохранность узлов и электронных компонентов в лаборатории модуля Destiny.

В 2014 году специалисты из NASA решили, что одного торса с подвижными руками для эффективной работы мало, и Robonaut получил пару ног, сгибающихся в разных направлениях. Однако новое программное обеспечение не ускорило подвижность робота, а наоборот: электронный астронавт стал двигаться в два раза медленнее и в конечном счёте просто сломался.

Кабели питания робота долгое время не только доставляли головную боль экипажу МКС, но и превратились в источник смертельной опасности — анализ схемы электропитания робота позволил выяснить, что машина превратилась не в полезное устройство, а в потенциальный источник открытого пламени прямо на борту Международной космической станции.

Астронавты NASA Джозеф Акаба и Марк Ванде Хай уже разобрали робота и упаковали его в герметичный контейнер. Теперь специалистам NASA уже на Земле предстоит решить, что проще: доработать робота-астронавта или списать его со службы.