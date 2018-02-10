На вопросы читателей отвечают эксперты газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. Моя мама оформляет пенсию, и, по нашему мнению, ей насчитали слишком маленькую сумму. Каким образом и в какие сроки можно оспорить решение VSAA? Какой порядок существует на этот счет?

О. Бельчук».

Отвечает специалист по пенсионным вопросам Латвийского Комитета по правам человека Владимир Бузаев:

– Как только человек заполнил в районном отделении Государственного Агентства социального страхования (далее – VSAA) специальный бланк с просьбой назначить пенсию, начинается административный процесс. В течение месяца отделение VSAA должно принять решение о назначении пенсии и, разумеется, определить ее размер. В решении указываются данные, использованные для определения размера пенсии, а также порядок обжалования. Первый этап – заявление директору VSAA в течение месяца с момента вынесения решения (если решение отправлено по почте, то добавляется еще 7 дней — на пересылку). Если директор VSAA также вынес решение, которое вас не устраивает, это его решение в течение месяца можно обжаловать в районном административном суде.

Важный момент: указанные выше сроки обжалования желательно жестко соблюдать. Возможности восстановить пропущенный срок существуют, но они минимальны, и связаны с документальным доказательством того, что задержка произошла не по вашей вине.

От описанного выше алгоритма обжалования могут быть отклонения, возникающие в случае, если требуется время для проверки некоторых ваших данных. Это, как правило, происходит в ситуациях, если человек накопил страховые периоды за пределами Латвии. О продлении срока принятия решения человека официально извещают, и это продление также можно оспорить в административном суде. В случае, если человеку срочно требуются деньги, он может ходатайствовать о назначении пенсии авансом. Кстати, VSAA принимает решение о выплате пенсии авансом, как правило, по собственной инициативе.

Еще один важный момент, о котором желательно помнить: у человека есть право, перед тем как подать заявление о начислении пенсии, затребовать предварительный расчет, а в случае, если результат его не устраивает, посоветоваться с юристом. Задержка с подачей заявления на присвоение пенсии менее чем на полгода с момента, когда возникло право на нее, не нанесет убытков, поскольку пенсия в этом случае назначается не с момента подачи заявления, а именно с момента возникновения права на пенсию.

В некоторых случаях, если вы обнаружили ошибку ГАСС в расчете размера пенсии, но все сроки обжалования уже прошли, все же есть возможность инициировать процесс обжалования. Во всяком случае неблагоприятный для человека противоправный административный акт Агентство может отменить в любой момент.

«Комнаты здоровья»: что это такое и как туда попасть?

«Некоторое время назад услышала от знакомой, что в Риге работают т. н. то ли «комнаты здоровья», то ли «кабинеты здоровья». Не подскажете, что это за учреждения, какие услуги оказывают и как туда попасть?

В. Комарова, пенсионерка».

Действительно, в Риге под эгидой Латвийского Красного Креста и при со— финансировании Рижской думы работает несколько т. н. «комнат здоровья». Они находятся в разных районах города, так что пользоваться их услугами могут жители как правобережья, так и левобережья Даугавы.

Целей, ради которых были созданы комнаты здоровья, несколько. Первая и главная — информировать жителей:

* о факторах, влияющих на здоровье, о рисках заболеваний и возможностях профилактики,

* о деятельности дневных центров и об услугах, которые эти центры предлагают (о возможностях заниматься скандинавской ходьбой, оздоровительной физкультурой, посещать лекции медиков и т. д.)

В «комнатах здоровья» работают сертифицированные медицинские сестры. Они бесплатно, без предварительной записи не только консультируют по вопросам, связанным со здоровым образом жизни и профилактикой заболеваний, но и измеряют вес и рост человека, его артериальное давление, дают информацию о доступности медицинских услуг, а также об услугах Латвийского Красного Креста и Рижской социальной службы. Словом, отвечают на самые разные вопросы, связанные со здоровьем.

В «комнатах здоровья» Красного Креста можно бесплатно:

*Получить консультацию медицинского работника

*Получить психологическую поддержку

*Измерить давление

*Взвеситься

*Получить информацию об услугах Красного Креста и Социальной службы города Риги

Также за символическую плату в «комнате здоровья» можно:

*Определить уровень сахара в крови (плата 1.00 EUR)

*Определить уровень холестерина (плата 2.00 EUR)

Часы приема в «комнатах здоровья»:

ул. Аптиекас, 8

Вторник 10.00–16.00

Четверг 10.00–16.00

ул. Аглонас, 35/3

Понедельник 11.00–17.00

Пятница 10.00–16.00

ул. Гайзиня, 7

Понедельник 10.00-16.00

Среда 10.00-15.00

Четверг 10.00-15.00

ул. Слокас, 161

Понедельник 11.00–16.00

Вторник 11.00-16.00

Четверг 11.00 – 16.00

ул. Шарлотес ,1b

Понедельник 10.00-16.00

Вторник 13.00–19.00

Среда 10.00-16.00

Четверг 13.00–19.00

Пятница 10.00–16.00

Дополнительную информацию о «комнатах здоровья» ЛКК и часах приема в других регионах Латвии можно получить, позвонив по телефону 67336651 или 67686307.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.