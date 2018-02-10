«Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. Моя мама оформляет пенсию, и, по нашему мнению, ей насчитали слишком маленькую сумму. Каким образом и в какие сроки можно оспорить решение VSAA? Какой порядок существует на этот счет?
О. Бельчук».
Отвечает специалист по пенсионным вопросам Латвийского Комитета по правам человека Владимир Бузаев:
– Как только человек заполнил в районном отделении Государственного Агентства социального страхования (далее – VSAA) специальный бланк с просьбой назначить пенсию, начинается административный процесс. В течение месяца отделение VSAA должно принять решение о назначении пенсии и, разумеется, определить ее размер. В решении указываются данные, использованные для определения размера пенсии, а также порядок обжалования. Первый этап – заявление директору VSAA в течение месяца с момента вынесения решения (если решение отправлено по почте, то добавляется еще 7 дней — на пересылку). Если директор VSAA также вынес решение, которое вас не устраивает, это его решение в течение месяца можно обжаловать в районном административном суде.
Важный момент: указанные выше сроки обжалования желательно жестко соблюдать. Возможности восстановить пропущенный срок существуют, но они минимальны, и связаны с документальным доказательством того, что задержка произошла не по вашей вине.
От описанного выше алгоритма обжалования могут быть отклонения, возникающие в случае, если требуется время для проверки некоторых ваших данных. Это, как правило, происходит в ситуациях, если человек накопил страховые периоды за пределами Латвии. О продлении срока принятия решения человека официально извещают, и это продление также можно оспорить в административном суде. В случае, если человеку срочно требуются деньги, он может ходатайствовать о назначении пенсии авансом. Кстати, VSAA принимает решение о выплате пенсии авансом, как правило, по собственной инициативе.
Еще один важный момент, о котором желательно помнить: у человека есть право, перед тем как подать заявление о начислении пенсии, затребовать предварительный расчет, а в случае, если результат его не устраивает, посоветоваться с юристом. Задержка с подачей заявления на присвоение пенсии менее чем на полгода с момента, когда возникло право на нее, не нанесет убытков, поскольку пенсия в этом случае назначается не с момента подачи заявления, а именно с момента возникновения права на пенсию.
В некоторых случаях, если вы обнаружили ошибку ГАСС в расчете размера пенсии, но все сроки обжалования уже прошли, все же есть возможность инициировать процесс обжалования. Во всяком случае неблагоприятный для человека противоправный административный акт Агентство может отменить в любой момент.
«Комнаты здоровья»: что это такое и как туда попасть?
«Некоторое время назад услышала от знакомой, что в Риге работают т. н. то ли «комнаты здоровья», то ли «кабинеты здоровья». Не подскажете, что это за учреждения, какие услуги оказывают и как туда попасть?
В. Комарова, пенсионерка».
Действительно, в Риге под эгидой Латвийского Красного Креста и при со— финансировании Рижской думы работает несколько т. н. «комнат здоровья». Они находятся в разных районах города, так что пользоваться их услугами могут жители как правобережья, так и левобережья Даугавы.
Целей, ради которых были созданы комнаты здоровья, несколько. Первая и главная — информировать жителей:
* о факторах, влияющих на здоровье, о рисках заболеваний и возможностях профилактики,
* о деятельности дневных центров и об услугах, которые эти центры предлагают (о возможностях заниматься скандинавской ходьбой, оздоровительной физкультурой, посещать лекции медиков и т. д.)
В «комнатах здоровья» работают сертифицированные медицинские сестры. Они бесплатно, без предварительной записи не только консультируют по вопросам, связанным со здоровым образом жизни и профилактикой заболеваний, но и измеряют вес и рост человека, его артериальное давление, дают информацию о доступности медицинских услуг, а также об услугах Латвийского Красного Креста и Рижской социальной службы. Словом, отвечают на самые разные вопросы, связанные со здоровьем.
В «комнатах здоровья» Красного Креста можно бесплатно:
*Получить консультацию медицинского работника
*Получить психологическую поддержку
*Измерить давление
*Взвеситься
*Получить информацию об услугах Красного Креста и Социальной службы города Риги
Также за символическую плату в «комнате здоровья» можно:
*Определить уровень сахара в крови (плата 1.00 EUR)
*Определить уровень холестерина (плата 2.00 EUR)
Часы приема в «комнатах здоровья»:
ул. Аптиекас, 8
Вторник 10.00–16.00
Четверг 10.00–16.00
ул. Аглонас, 35/3
Понедельник 11.00–17.00
Пятница 10.00–16.00
ул. Гайзиня, 7
Понедельник 10.00-16.00
Среда 10.00-15.00
Четверг 10.00-15.00
ул. Слокас, 161
Понедельник 11.00–16.00
Вторник 11.00-16.00
Четверг 11.00 – 16.00
ул. Шарлотес ,1b
Понедельник 10.00-16.00
Вторник 13.00–19.00
Среда 10.00-16.00
Четверг 13.00–19.00
Пятница 10.00–16.00
Дополнительную информацию о «комнатах здоровья» ЛКК и часах приема в других регионах Латвии можно получить, позвонив по телефону 67336651 или 67686307.
Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.
Мать моя - *ЛЯДЬ, отец - АЛКАШ, а сам я - ПИДОРас! Mums ir maza pensija.« ответить
Krievalodīgais atkal sadomājies , ka viņam pienākas nenopelnītais. Okupanta gēns vēl nav miris. Izgriezt un utilizēt.« ответить
По таким как вы (Latviesu patriots. un Экс русская) полиция давно соскучилась, Получите, что заслужили,,,,,,,,,« ответить
Мужика бы тебе хорошего, экс русская ... или бабу...« ответить
Этим чиновникам, которые насчитывают пенсию, видимо необходимо учитывать стаж, налоги, которые удерживали с будущего пенсионера, и правильно начислять эту самую пенсию, Не делайте так, что человек заработав пенсию, ( по милости чиновников) должен еще по каким то судам бегать и писаниной какой то заниматься, Считайте правильно, и не мотайте людей по всяким инстанциям,« ответить
> за символическую плату в «комнате здоровья» можно:« ответить
*Определить уровень сахара в крови (плата 1.00 EUR)
*Определить уровень холестерина (плата 2.00 EUR)
Это для пенсионера с доходом 230 евро в месяц «символическая плата»?
Для меня трояк - это три булки из «Мего» по 25 центов штука, плюс 5 банок кильки в томате за 39 центов банка.
Другое мне недоступно.
Надо понимать, что указанные цены льготные?
А какова тогда полная цена этих анализов, то есть, без скидок?