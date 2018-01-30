Население Латвии становится старше, а денег — меньше(12)

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Анатолий Тарасов
08:16 30.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Латвийцам нужно научиться платить налоги, больше зарабатывать и накапливать, иначе в ближайшей перспективе всем придется больше работать или пенсионерам – меньше есть, заявил экономист Swedbank Мартиньш Казакс, пишет газета Dienas Bizness.

Население Латвии становится старше, и денег на выплаты пенсий требуется все больше, заявил Казакс. Для того чтобы пенсионерам не пришлось в ближайшем будущем меньше есть, нужно, чтобы компании платили работникам «белые» зарплаты, с которых удерживают налоги, пояснил экономист.

 

По мнению Казакса, латвийцам нужно больше зарабатывать, чтобы не существовать на пенсию в 300 евро.

 

«Считайте сами: примерная пенсия составит 40% от вашей нынешней зарплаты, кому-то этого хватит, а кому-то нет. Поэтому уже сейчас надо думать о своем здоровье, чтобы выдержать долгий стаж, а также о своих навыках, чтобы понимать, кем мы можем работать после 60-70 лет. И еще надо учиться копить. Цифры таковы: средняя пенсия сегодня составляет около 300 евро. Поэтому накопление активов, неважно в чем — в пенсионных фондах или недвижимости — должно стать основной задачей», — заявил Казакс.

 

При этом он отметил, что не верит, что 60-70% работников в Латвии получают зарплату, близкую к минимальному уровню.

 

«Я не верю, что у большинства латвийских жителей зарплата меньше 1000 евро брутто, — говорит он. — Речь идет о теневой экономике, когда реальные зарплаты просто не показываются, однако люди тратят их в магазинах. Если вы подъедете к Spice, то увидите, что там нет свободных мест для парковки», — отметил экономист.

 

Ранее министр экономики Латвии Арвилс Ашераденс заявил, что через год средняя зарплата в Латвии превысит отметку в 1000 евро. По словам министра, сейчас в Латвии наступил период экономического роста, который положительно отразится на налоговых поступлениях.

 

Ашераденс уверен, что через пять лет средняя зарплата по стране будет составлять 1500 евро.

Dienas Bizness / Фото
Комментарии (12)
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антиваня 08:34 30:01:2018

Спустись на землю, небожитель. По себе все мереют, через несколько лет в стране людей не останется, кто за бугор, кто в могилу.

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Latviešu patriots 09:59 30:01:2018

По мнению Казакса, латвийцам нужно больше зарабатывать, чтобы не существовать на пенсию в 300 евро.
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Этому хуторскому недоумку не понять, как можно существовать на пенсию в 300 евро.
Вот у меня пенсия 206 евро, но я от всей своей русской души, "благодарен" моей родине-Латвии за мою "счастливую" старость.
Ну так "благодарен" до самой невозможности, что места не нахожу, где бы враз и навсегда выразить свою "признательность".

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а еще думать 08:39 30:01:2018

правительству и сейму,чтоб ихними тельцами не украсили фонари

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СМЕРШ 08:42 30:01:2018

Ни цента налогов правящим УБЛЮДКАМ.

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Население Латвии 08:50 30:01:2018

начинает несправляться с выплатой премий нашим гениальным правителям и им сочувствующим.

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воры в законе 09:37 30:01:2018

Только один дармоед-чиновник , получающий 6 тыс. евро, обжирает 20 пенсионеров!
А 1000 таких дармоедов обжирают 20 тысяч пенсионеров!
Т.е пенсии прожирают чиновники! Вот в чём проблема. Надо сократить этих
дармоедов-бездельников, и у пенсионеров будет нормальная пенсия.

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Студент 11:00 30:01:2018

Мужик правильно говорит, что дебит с кредитом не сходится. Большая часть населения сидит на минималке, а покупают машины и недвижимость по ценам как в развитых странах. Ну вообще- то это мы и без него знаем. А вот чего дядя не говорит, так это сколько их банк заработал пенсионерам на втором пенсионном уровне. По каким- то программам даже кажется минус или около нуля. Вот о чём надо говорить. По 2 уровню это обязаловка, а за то, что я у них держу денежки, мне ещё и администрирование надо платить. Как ни крути я в минусе. Так нафига мне такой хоккей? Лучше всё в конвертике получать и самому себе инвестировать уже сейчас ну допустим в свою квартиру в Риге, которую я смогу на пенсии продать, уехать в Латгалию, а на разницу жить совсем неплохо. Ну по крайней мере доходность такой сделки будет ну в разы лучше, чем любой банк Латвии сможет предложить по пенсионному фонду.

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ин-на 11:25 30:01:2018

жирные чинушо-рыла захлопните свои, выродки

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

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