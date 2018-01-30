Население Латвии становится старше, и денег на выплаты пенсий требуется все больше, заявил Казакс. Для того чтобы пенсионерам не пришлось в ближайшем будущем меньше есть, нужно, чтобы компании платили работникам «белые» зарплаты, с которых удерживают налоги, пояснил экономист.
По мнению Казакса, латвийцам нужно больше зарабатывать, чтобы не существовать на пенсию в 300 евро.
«Считайте сами: примерная пенсия составит 40% от вашей нынешней зарплаты, кому-то этого хватит, а кому-то нет. Поэтому уже сейчас надо думать о своем здоровье, чтобы выдержать долгий стаж, а также о своих навыках, чтобы понимать, кем мы можем работать после 60-70 лет. И еще надо учиться копить. Цифры таковы: средняя пенсия сегодня составляет около 300 евро. Поэтому накопление активов, неважно в чем — в пенсионных фондах или недвижимости — должно стать основной задачей», — заявил Казакс.
При этом он отметил, что не верит, что 60-70% работников в Латвии получают зарплату, близкую к минимальному уровню.
«Я не верю, что у большинства латвийских жителей зарплата меньше 1000 евро брутто, — говорит он. — Речь идет о теневой экономике, когда реальные зарплаты просто не показываются, однако люди тратят их в магазинах. Если вы подъедете к Spice, то увидите, что там нет свободных мест для парковки», — отметил экономист.
Ранее министр экономики Латвии Арвилс Ашераденс заявил, что через год средняя зарплата в Латвии превысит отметку в 1000 евро. По словам министра, сейчас в Латвии наступил период экономического роста, который положительно отразится на налоговых поступлениях.
Ашераденс уверен, что через пять лет средняя зарплата по стране будет составлять 1500 евро.
Спустись на землю, небожитель. По себе все мереют, через несколько лет в стране людей не останется, кто за бугор, кто в могилу.« ответить
По мнению Казакса, латвийцам нужно больше зарабатывать, чтобы не существовать на пенсию в 300 евро.« ответить
===============================
Этому хуторскому недоумку не понять, как можно существовать на пенсию в 300 евро.
Вот у меня пенсия 206 евро, но я от всей своей русской души, "благодарен" моей родине-Латвии за мою "счастливую" старость.
Ну так "благодарен" до самой невозможности, что места не нахожу, где бы враз и навсегда выразить свою "признательность".
правительству и сейму,чтоб ихними тельцами не украсили фонари« ответить
Ни цента налогов правящим УБЛЮДКАМ.« ответить
начинает несправляться с выплатой премий нашим гениальным правителям и им сочувствующим.« ответить
Только один дармоед-чиновник , получающий 6 тыс. евро, обжирает 20 пенсионеров!« ответить
А 1000 таких дармоедов обжирают 20 тысяч пенсионеров!
Т.е пенсии прожирают чиновники! Вот в чём проблема. Надо сократить этих
дармоедов-бездельников, и у пенсионеров будет нормальная пенсия.
Мужик правильно говорит, что дебит с кредитом не сходится. Большая часть населения сидит на минималке, а покупают машины и недвижимость по ценам как в развитых странах. Ну вообще- то это мы и без него знаем. А вот чего дядя не говорит, так это сколько их банк заработал пенсионерам на втором пенсионном уровне. По каким- то программам даже кажется минус или около нуля. Вот о чём надо говорить. По 2 уровню это обязаловка, а за то, что я у них держу денежки, мне ещё и администрирование надо платить. Как ни крути я в минусе. Так нафига мне такой хоккей? Лучше всё в конвертике получать и самому себе инвестировать уже сейчас ну допустим в свою квартиру в Риге, которую я смогу на пенсии продать, уехать в Латгалию, а на разницу жить совсем неплохо. Ну по крайней мере доходность такой сделки будет ну в разы лучше, чем любой банк Латвии сможет предложить по пенсионному фонду.« ответить
жирные чинушо-рыла захлопните свои, выродки« ответить