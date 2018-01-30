Латвийцам нужно научиться платить налоги, больше зарабатывать и накапливать, иначе в ближайшей перспективе всем придется больше работать или пенсионерам – меньше есть, заявил экономист Swedbank Мартиньш Казакс, пишет газета Dienas Bizness.

Население Латвии становится старше, и денег на выплаты пенсий требуется все больше, заявил Казакс. Для того чтобы пенсионерам не пришлось в ближайшем будущем меньше есть, нужно, чтобы компании платили работникам «белые» зарплаты, с которых удерживают налоги, пояснил экономист.

По мнению Казакса, латвийцам нужно больше зарабатывать, чтобы не существовать на пенсию в 300 евро.

«Считайте сами: примерная пенсия составит 40% от вашей нынешней зарплаты, кому-то этого хватит, а кому-то нет. Поэтому уже сейчас надо думать о своем здоровье, чтобы выдержать долгий стаж, а также о своих навыках, чтобы понимать, кем мы можем работать после 60-70 лет. И еще надо учиться копить. Цифры таковы: средняя пенсия сегодня составляет около 300 евро. Поэтому накопление активов, неважно в чем — в пенсионных фондах или недвижимости — должно стать основной задачей», — заявил Казакс.

При этом он отметил, что не верит, что 60-70% работников в Латвии получают зарплату, близкую к минимальному уровню.

«Я не верю, что у большинства латвийских жителей зарплата меньше 1000 евро брутто, — говорит он. — Речь идет о теневой экономике, когда реальные зарплаты просто не показываются, однако люди тратят их в магазинах. Если вы подъедете к Spice, то увидите, что там нет свободных мест для парковки», — отметил экономист.

Ранее министр экономики Латвии Арвилс Ашераденс заявил, что через год средняя зарплата в Латвии превысит отметку в 1000 евро. По словам министра, сейчас в Латвии наступил период экономического роста, который положительно отразится на налоговых поступлениях.

Ашераденс уверен, что через пять лет средняя зарплата по стране будет составлять 1500 евро.