На энергетическом рынке тектонические сдвиги, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Контролируемое энергетической группой Lietuvos energija предприятие по поставкам газа Lietuvos duju tiekimas (LDT) в начале января начало использовать запасы природного газа, которые находятся в газохранилище в латвийском Инчукалнсе.

Необычные поставки

Событие, на первый взгляд, вроде бы рядовое, техническое, но на самом деле свидетельствует о тектонических сдвигах на энергетическом рынке стран Балтии. Если раньше все было просто — Россия поставляла газ в каждую из стран Балтии, внутри которых он и распределялся, — то теперь и поставщиков стало больше, и газ качается по трубам в самых разнообразных направлениях.

Например, Кекавская птицефабрика обогревается американским природным газом, который в сжиженном состоянии прибывает в литовскую Клайпеду на судах. Со временем подобных «странных» поставок должно стать больше.

К этому привела либерализация рынка, недавно осуществленная в Латвии. По идее, раздел крупных компаний и вытекающее из этого укрепление конкуренции должны бы увенчаться снижением цен, но не все так просто. Либерализация рынка электроэнергии закончилась в Латвии ростом тарифов на электричество. То же самое вполне может произойти и с газом. Эксперты отрасли об этом не раз предупреждали.

Ключевой элемент

Что касается газа, который сейчас Литва забирает из Инчукалнского газохранилища, то он был туда закачан еще летом прошлого года. Сейчас он перекачивается обратно в Литву и поставляется потребителям вместе с газом Газпрома и сжиженным природным газом (СПГ) с судна–газохранилища Independence в Клайпеде.

«С начала года газ поставляется литовским потребителям из трех источников, его поставки очень диверсифицированы», — объясняет председатель правления предприятий по торговле газом Litgas и LDT Доминикас Тучкус.

СПГ, который был по сходной цене приобретен прошлым летом у разных поставщиков и регазифицирован, Литва хранит в Инчукалнсе. Объемы хранящегося там Литвой газа официально не сообщаются, однако, по данным BNS, они превышают 100 млн кубометров. В прежние годы в латвийском газохранилище хранился лишь предусмотренный законом объем газа, необходимый для обеспечения наиболее уязвимых потребителей (более 30 млн кубометров).

Оператором газохранилища в Инчукалнсе является латвийская компания Conexus Baltic Grid, не так давно отделенная в принудительном порядке от Latvijas gāze.

Зимой газ из хранилища поставляется также эстонским и российским потребителям, что делает Инчукалнс ключевым элементом газовой инфраструктуры не только Латвии, но и всего Балтийского региона, включая часть Западной России.

ЦИТАТА

«Инчукалнс становится ключевым элементом газовой инфраструктуры не только Латвии, но и всего Балтийского региона, включая часть Западной России».

Григорий АНТОНОВ.