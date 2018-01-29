В связи с видеорегистраторами у водителей авто сейчас множество вопросов: нужно ли их регистрировать; куда и на каких условиях принимаются его данные; можно ли в соцсетях публиковать с него видео, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Похожие вопросы возникают у пользователей в связи с видеозаписями с обычных телефонов — особенно в связи с размещением их в соцсетях. И это отнюдь не случайно: на носу глобальное изменение законов по персональным данным.

Что самое главное: сейчас еще действует Закон о защите данных физических лиц. По его требованиям нужно «регистрировать регистраторы», да еще и заплатить за это госпошлину. Вот только с 25 мая нынешнего года этот закон перестает действовать. Вступает в силу Регула ЕС 2016/679, а вместе с ней и новый закон «Об обработке личных данных» (Personas datu apstrAdes likums).

И хорошая новость для водителей: после этого регистрировать свою деятельность по обработке данных, чтобы завести регистратор, не придется! Правда, пока действует старый закон, к вам еще могут возникнуть вопросы, почему у вас регистратор не зарегистрирован.

Полиция — за, защитники данных — предупреждают

В настоящий момент и полиция, и страховщики принимают записи регистраторов в качестве доказательств. Однако проблема может возникнуть, если вам захотелось поиграть в мобильного репортера и поделиться записями в соцсетях, например, — к вам могут возникнуть претензии.

Поэтому до сих пор любую камеру, которая будет вести наблюдение, включая камеры на доме, нужно было регистрировать в Государственной инспекции данных. (Сразу добавим, что для видеонаблюдения в многоквартирном доме понадобится еще и согласие общего собрания жильцов.) Для этого нужно заполнить очень объемное и подробное заявление — 9 страниц, где необходимо высказать все аргументы, зачем вы хотите что–то снимать, а также заплатить госпошлину. Сейчас для юридических лиц пошлина составляет 56,91 евро, для юридических лиц или мелких предприятий (те, в которых работают до 10 работников и годовой оборот не превышает 2 млн евро) — 28,46 евро. Платеж одноразовый.

Инспекция подчеркивает на своем сайте: именно конкретный регистратор регистрировать не нужно. Да и инспекция этим не занимается. Нужно просто регистрировать саму деятельность по обработке данных.

Ведь проблем с данными, пока регистратор только снимает, не возникает. Однако как только вы передали записи видеорегистратора третьим лицам — например, правоохранительным органам (даже по их запросу), могут начаться вопросы. А именно: те люди, которые оказались в кадре, могут подать жалобу в Государственную инспекцию данных.

Но если заявление принято и пошлина уплачена, вы становитесь «заведующим» по обработке личных данных. И дальше уже не надо доплачивать за другие камеры в семье или автомобиле.

А что с телефонами?

Теперь разберем стандартную ситуацию: ваша видеокамера в телефоны была использована для того, чтобы снять какое–то происшествие. Инспекция подчеркивает: это уже не будет обработкой личных данных, так как человек использовал устройство для того, чтобы снять конкретный момент. То есть это не видеонаблюдение. Передавать такие записи можно в правоохранительные органы, если есть для этого правовое основание (7–я статья Закона о защите данных физических лиц). Однако в любом случае инспекция не видит правовых оснований для того, чтобы публиковать видео в интернете или социальных сетях.

Если вам интересно, что за это грозит, то просто сбор данных физических лиц (пункт 204.7 Кодекса административных правонарушений), хранение, использование и разглашение грозит предупреждением, а также штрафом для физических лиц от 70 до 570 евро, должностным лицам — от 140 до 570 евро, а юридическим — от 1400 до 11 400 евро.

Сбор и распространение сенситивных данных грозит предупреждением, для физических лиц штрафом от 280 до 700 евро, должностным лицам — от 430 до 700 евро, а юридическим — от 4300 до 14 000 евро.

«Нелицензионное» использование видеорегистраторов подпадает под пункт 204.9 Кодекса административных правонарушений. В нем сказано, что за несоблюдение требования о регистрации устройств, записывающих личные данные, может грозить административный штраф. Для физических лиц сумма штрафа составляет от 140 до 400 евро, для должностных лиц — от 280 евро до 700 евро, и для юридических — от 1400 до 14 000 евро.

Новый порядок

Но, как уже было сказано, требования по регистрации действуют только до 25 мая. В новом законе есть ряд новшеств и уточнений, нацеленных на то, чтобы унифицировать обработку данных в ЕС. Множество требований усилено. Например, в каждом предприятии должен появиться человек, отвечающий за обработку данных, а также ответственный за их безопасность.

У вас еще есть время ознакомиться с требованиями закона и внести коррективы в работу.

Но, как уже было сказано, регистраторы и камеры видеонаблюдения с 25 мая регистрировать не нужно — они будут на вашей совести и ответственности. Если у вас возникли вопросы, Государственная инспекция данных дает консультации с 13.00 до 15.00 по телефону 67223131.

Когда видерегистратор помог

Регистраторы очень полезны, когда нужно доказать свою правоту в аварии, особенно если авария подставная — чем нередко пользуются мошенники. Однако вот конкретный пример из латвийской судебной практики, когда добиться правды помог именно видеорегистратор в автобусе.

29 января 2015 года Вентспилсский суд полностью отменил решение полиции о наказании В. К. в связи с нарушением первой части пункта 149.31 Латвийского административного кодекса нарушений об обгоне транспортного средства с пересечением сплошной линии.

На видеозаписи происшествия видно, что полицейские игнорировали требования ПДД. В этот раз речь идет о том, что у ехавших впереди полицейских были и обязанности по отношению к едущим сзади.

Водитель автобуса ехал по Вентспилсскому шоссе. Впереди ехала колонна автомобилей, водители которых не решались обогнать трафарированное авто дорожной полиции, которое двигалось со скоростью примерно 75 км/ч. Однако водителю автобуса пришлось пойти на обгон. Тут его и остановили — превышение скорости!

Водитель оспорил протокол, настаивая, что его вынудили нарушить. И в конечном счете суд с ним согласился.

В приговоре указано, что машина полиции мешала движению и нарушала пункт 118.3 ПДД: «Водителю транспортного средства запрещено: создавать помехи дорожному движению, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью».

Полицейский автомобиль вдруг без видимой причины начал тормозить, нарушив 118.4 пункт ПДД: «Водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется для обеспечения безопасности дорожного движения». Только после этого был включен поворотник и произведен маневр поворота. Таким образом, были нарушены требования пункта 70 ПДД: «Перед любым маневром — началом движения, перестроением, поворотом, разворотом, остановкой транспортного средства и т. п. — водитель транспортного средства обязан убедиться в безопасности дорожного движения и в том, что это не создаст помех другим участникам дорожного движения, подать предупреждающий сигнал световыми указателями поворотов, а при их отсутствии или неисправности — рукой соответственно маневру» и 10–го пункта: «Участники дорожного движения и другие лица должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасных для дорожного движения ситуаций или помех и не причинять вреда».

Важно, что согласно пункту 6 ПДД, у водителя автобуса было право полагать, что водитель полицейского автомобиля будет соблюдать ПДД. В решении суда справедливо указано: «Суд действия В. К. в конкретной ситуации признал крайней необходимостью. В. К., осознавая массу пассажирского автобуса, многократно превышающую массу легкового автомобиля, да и с 44 пассажирами, не мог затормозить так же быстро, как легковой автомобиль, и его тормозной путь гораздо длиннее». Суд также констатировал и тенденциозность слов полицейских, которые пытались оправдать свои неадекватные действия такими утверждениями: «Сказал коллеге, что нужно сделать правый поворот своевременно и чтобы автобус не въехал сзади».

Дорожники тоже с видеокамерами

Для борьбы с такими прецедентами и коррупцией в машинах полицейских теперь тоже стоят видеокамеры, а с февраля нынешнего года дорожные патрульные будут прикреплять камеры и к форменной одежде.

В декабре 2017 года дорожная полиция приобрела 206 индивидуальных камер.

Представитель ведомства Симона Гравите рассказала, что от полицейских будут требовать фиксировать видеокамеру на своей форме на видном месте и включать при общении с водителями. Камерами снабдят патрульных и в столице, и в регионах. Пока же остается еще уладить различные формальности и утвердить внутренние нормативные акты. «Например, упорядочить вопрос о том, как именно сотрудник использует камеру, находясь на посту, а также обучить самих сотрудников обращаться с нею», — пояснила Гравите.

«Цель использования этих камер — не только искоренение риска коррупции, но они в большой мере защитят и интересы именно полицейских. В случае необходимости эти записи можно будет использовать как дополнительные доказательства».

Государственная инспекция данных не считает использование видеокамер полицейскими нарушением законодательства. Вести видеонаблюдение за гражданскими лицами в интересах общества полиция имеет право, говорит начальник отдела инспекции по надзору за обработкой личных данных Янис Каршениекс в интервью «Латвийскому радио»: «Их главная функция — предотвращать преступления, раскрывать, так что для снижения рисков коррупции среди сотрудников госполиции есть право проводить обработку данных о лицах и их действиях».

В интересах общества — убедиться, что уплаченный нарушителем штраф попадет в госбюджет, а не, например, в карман нечестного полицейского, сказал он. А если наказанный штрафом не согласен с действиями полиции, он может использовать запись, чтобы оспорить наказание.

Но важно, подчеркивают в Инспекции данных, чтобы видеорегистраторы включались именно во время общения с нарушителем, в случаях, когда полицейский усматривает административное правонарушение со стороны водителя. Вести видеонаблюдение «в режиме 24/7» будет нельзя.

«Чтобы не вышло так, что, например, сотрудник дорожной полиции, стоя на обочине, со включенной камерой собирал данные о других лицах, которые вообще никаких нарушений закона не совершали», — подчеркнул Каршениекс.

Покупка приборов обошлась ведомству в сумму свыше 100 000 евро.

Николай КУДРЯВЦЕВ.