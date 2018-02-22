Правда, оклады эскулапов в Латвии уже приблизились к эстонским, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Дефицит медицинских работников заставил соседнюю Эстонию переманивать к себе врачей и медсестер из Латвии. Первым предлагается зарплата в 1600 евро, вторым — 900 евро чистыми.

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Нехватку медперсонала наш северный сосед ощутил из–за оттока специалистов в недалекие Финляндию и Швецию. Бороться с данным явлением правительство Эстонии не в силах. Зарплата начинающего врача в этих северных странах составляет 4000 евро. Эстонии до таких окладов очень далеко.

В этой связи на латвийских порталах объявлений стали появляться предложения о трудоустройстве в эстонских клиниках. В качестве примера можно привести расположенную в Кохтла–Ярве Ида–Вирускую центральную больницу. Она уже с 2013 года объявила о договорной системе для иностранных врачей. Эта клиника активно принимает на работу специалистов из стран бывшего СССР, включая Россию, Молдову, Украину, Киргизию, Литву и Латвию.

Как сообщила газете «СЕГОДНЯ» руководитель по коммуникациям Ида–Вируской центральной больницы Аннели Богенс, на данный момент в их клинике трудоустроены около сорока врачей из других стран. В свою очередь, по словам председателя правления заведения Тармо Баклера, наибольшую нехватку медучреждение испытывает в гинекологах, радиологах, офтальмологах, урологах и врачах других специальностей.

«У нас кадровая ситуация осложняется тем, что, помимо оттока медперсонала за границу, часть персонала выходит на пенсию. Поэтому мы ждем врачей всех специальностей. Также мы предлагаем работу медсестрам», — сказал он.

Оклады выравниваются

По информации Института здоровья Эстонии, оплата труда врачей в стране за прошлый год выросла на 9,3%. Таким образом, средняя месячная зарплата со всеми начислениями работающих на полную ставку за год выросла до 2471 евро.

Зарплата медсестер и патронажных работников в Эстонии увеличилась еще больше: на 10,7% и 15,1% (до 1244 и 773 евро в месяц) соответственно. С апреля нынешнего года в Эстонии вступит в силу реформа, которая будет гарантировать медсестрам зарплату не менее 900 евро на руки за полную ставку, а врачам — не менее 1600 евро.

Для сравнения: после дополнительных денежных инъекций в медицину, проведенных властями, с января 2018 года врач Рижской Восточной больницы получает на руки 1340 евро вместо 884 в прошлом году. У медсестер оклад вырос с 392 евро до 627 евро.

В Детской клинической больнице в Риге врач теперь получает 975 евро чистыми вместо прежних 716. Медсестрам платят 591 евро вместо 452 евро.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.