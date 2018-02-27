“Я на чемоданах, если можно так сказать. Такая теперь у меня жизни. И пока я не вижу решения, которое могло бы что-то изменить в ближайшее время. Поэтому мои адвокаты работают, чтобы можно было понять, как я могла бы устроить жизнь. Сейчас же все находится в процессе ожидания”, — поделилась Элина Малыгина.
Интересно, что совсем недавно вдова Малыгина прекратила сотрудничество со своим юридическим представителе Мартином Книпсисом. Теперь ее интересы представляют сразу три адвоката: Мартиньш Криеклис, Павел Ребенок и Янис Вилдерс. Отметим, что первые двое в последние годы часто представляли интересы Кирова Липмана.
Девушка« ответить
не тратьте последнее на адвокатов в попытке вернуть то, что у вас не т и не будет
займитесь экономией и тупо на последние купите квартиру, пока можете себе это позволить
неужели она так бедна,что не может жить в отеле« ответить
Да правильно дети сделали,а суд рассудит всё по закону.Она то жила с ним то разводилась красавица истрепала все нервы мужику.Тоже мне фря.« ответить