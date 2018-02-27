Наследница миллионов Элина Малыгина вынуждена ночевать у знакомых(3)

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Виталий Вавилкин
15:10 27.02.2018
Lifenews / Светская жизнь

“Настоящего дома у меня нет. Живу у друзей, родственников, ночую у знакомых”, — заявила в интервью журналу “Kas Jauns” вдова скоропостижно скончавшегося миллионера Валерия Малыгина Элина.

“Я на чемоданах, если можно так сказать. Такая теперь у меня жизни. И пока я не вижу решения, которое могло бы что-то изменить в ближайшее время. Поэтому мои адвокаты работают, чтобы можно было понять, как я могла бы устроить жизнь. Сейчас же все находится в процессе ожидания”, — поделилась Элина Малыгина.

 

Интересно, что совсем недавно вдова Малыгина прекратила сотрудничество со своим юридическим представителе Мартином Книпсисом. Теперь ее интересы представляют сразу три адвоката: Мартиньш Криеклис, Павел Ребенок и Янис Вилдерс. Отметим, что первые двое в последние годы часто представляли интересы Кирова Липмана.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Санек 16:09 27:02:2018

Девушка

не тратьте последнее на адвокатов в попытке вернуть то, что у вас не т и не будет
займитесь экономией и тупо на последние купите квартиру, пока можете себе это позволить

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? 16:31 27:02:2018

неужели она так бедна,что не может жить в отеле

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фроша 20:54 27:02:2018

Да правильно дети сделали,а суд рассудит всё по закону.Она то жила с ним то разводилась красавица истрепала все нервы мужику.Тоже мне фря.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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