“Настоящего дома у меня нет. Живу у друзей, родственников, ночую у знакомых”, — заявила в интервью журналу “Kas Jauns” вдова скоропостижно скончавшегося миллионера Валерия Малыгина Элина.

“Я на чемоданах, если можно так сказать. Такая теперь у меня жизни. И пока я не вижу решения, которое могло бы что-то изменить в ближайшее время. Поэтому мои адвокаты работают, чтобы можно было понять, как я могла бы устроить жизнь. Сейчас же все находится в процессе ожидания”, — поделилась Элина Малыгина.

Интересно, что совсем недавно вдова Малыгина прекратила сотрудничество со своим юридическим представителе Мартином Книпсисом. Теперь ее интересы представляют сразу три адвоката: Мартиньш Криеклис, Павел Ребенок и Янис Вилдерс. Отметим, что первые двое в последние годы часто представляли интересы Кирова Липмана.