Наследство Малыгина: всё сложно

Продолжаются перипетии с наследством внезапно умершего Валерия Малыгина, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Адвокат Элины Малыгиной Мартиньш Книпшис даже ожидает, что, возможно, появится другое завещание. Если же этого не произойдет, вдова будет претендовать на свою законную неотчуждаемую долю. Сейчас стороны ждут оценки наследственной массы.

Тем временем в дележе наследства Малыгина появился новый персонаж — бывший сотрудник КГБ, а ныне бизнесмен Юрис Савицкис. По версии портала Pietiek, он пытается использовать разногласия между дочерьми и вдовой Малыгина.

Интриги и крокодил

То, что завещание зачитали, не значит, что сейчас же начнется раздел имущества. Оказалось, что дочери конфликтуют не только со вдовой, но и между собой. Одна из дочерей даже явилась в Olainfarm, чтобы описать предметы, имеющиеся в кабинете Малыгина. Среди прочего — его своеобразный бар и чучело крокодила.

При этом у дочерей Малыгина не было денег на адвокатов, а использовать доверенных людей самого Малыгина они не захотели. Этим воспользовался Савицкис. Он подкинул Ирине в качестве адвоката администратора LiepAjas metalurgs Харалдса Велмерса, а для второй дочери Ники — адвоката Виту Либерте. Сам же обязался оплачивать их услуги.

Ника все же решила, что найдет собственного адвоката, а не будет полагаться на доброжелателей. Но все же новый адвокат, по данным источников Pietiek, близка к этому же «штабу».

Сейчас дамы ссорятся друг с другом, что позволяет ими манипулировать. Непонятно, что с третьей дочерью — Анной, внучкой хоккеиста Хелмутса Балдерса–Силдеджса. Ее характеризуют как «легкой версией» эксцентричной Элины Малыгиной.

Планы Савицкого, в предположении источника, таковы: взять все «за бутерброд», продать российскому концерну Farmstandart, который заинтересован в эксклюзивности распространения мельдония в России.

Мельдоний в теории может производить кто угодно, но у Olainfarm есть важные разработки в этой сфере и стабильные связи на российском рынке.

Известно, что после получения наследства хозяйки в течение пяти лет не смогут продать акции Olainfarm, но есть способы этот момент обойти.

Кому и сколько

Как сообщалось, согласно завещанию Малыгина, доли в предприятиях АО Olainfarm и ООО Olmafarm наследуют в равных частях его дети. Вдова наряду с детьми является неоспоримым наследником.

По словам адвоката, потребовать эту часть можно сейчас, а процесс раздела наследства начнется после истечения срока подачи заявок кредиторами, теми, кто оспаривает завещание, и другими лицами, имеющими право на наследство.

Этот срок — 13 апреля, и после этой даты станет известен размер наследства, о разделе которого наследники заключат соглашение. Малыгина может претендовать на половину законной доли неоспоримых наследников, то есть на одну восьмую часть имущества, которое можно получить деньгами.

В случае, если кто–то из наследников не согласится с разделом наследства, Малыгина будет взыскивать свою долю через суд.

Напомним, Валерий Малыгин скончался в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале. Точные причины смерти не раскрываются, но, по данным полиции, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Малыгин является одним из самых богатых людей в Латвии. В 2017 году газета Dienas Bizness оценила его состояние в 70 млн евро (седьмое место в списке миллионеров).

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.