Настоящая зима: открыты катки и лыжные трассы

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Татьяна Пушкарева
09:54 17.01.2018
Наш город / Наш город

На радость любителям зимних видов спорта в Риге с наступлением холодов открылись общественные катки и лыжные трассы. Катки открыты до позднего вечера, так что туда можно пойти после работы или учебы. Все городские катки бесплатные. Платить нужно только за аренду инвентаря. Работу катков и лыжных трасс обеспечивает Рижская дума

Вот где можно покататься на коньках:

 

Каток у Дома конгрессов

 

Время работы: по будням с 11:00 до 22:00, по выходным – с 9:00 до 22:00.

Аренда инвентаря: для детей – 1,50 евро, для взрослых – 2 евро.

 

Рижская Даугавгривская средняя школа

 

Время работы: по будням с 15:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 22:00.

Аренда инвентаря: 1,80 евро.

 

Рижский парк зимнего спорта и отдыха (бульвар Узвара, 15)

 

Время работы: по будням с 12:00 до 21:00, по выходным – с 10:00 до 21:00.

Аренда инвентаря: для детей — 2 евро, для взрослых 2,50 евро.

 

Региональный спортивный центр «Саркандаугава»

 

Время работы: по будням с 14:00 до 21:00, по выходным – с 10:00 до 21:00.

Аренда инвентаря: 1,80 евро.

 

Планируется открыть еще два катка – в региональном спортивном центре «Кенгарагс», а также возле 84-й школы.

 

Рижан также ждут лыжные трассы. Самоуправление в этом году обеспечивает работу четырех лыжных трасс.

Уже работает трасса в Рижском парке активного спорта и отдыха в парке Узварас. 20 января лыжная трасса откроется на Луцавсале, а также возле Рижской 84-й средней школы и в Анниньмуйже.

 

Подробная информация на www.rigaslepo.lv.

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riga.lv/RU / Фото

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