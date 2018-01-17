Настоящая зима: открыты катки и лыжные трассы

Вот где можно покататься на коньках:
Каток у Дома конгрессов
Время работы: по будням с 11:00 до 22:00, по выходным – с 9:00 до 22:00.
Аренда инвентаря: для детей – 1,50 евро, для взрослых – 2 евро.
Рижская Даугавгривская средняя школа
Время работы: по будням с 15:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 22:00.
Аренда инвентаря: 1,80 евро.
Рижский парк зимнего спорта и отдыха (бульвар Узвара, 15)
Время работы: по будням с 12:00 до 21:00, по выходным – с 10:00 до 21:00.
Аренда инвентаря: для детей — 2 евро, для взрослых 2,50 евро.
Региональный спортивный центр «Саркандаугава»
Время работы: по будням с 14:00 до 21:00, по выходным – с 10:00 до 21:00.
Аренда инвентаря: 1,80 евро.
Планируется открыть еще два катка – в региональном спортивном центре «Кенгарагс», а также возле 84-й школы.
Рижан также ждут лыжные трассы. Самоуправление в этом году обеспечивает работу четырех лыжных трасс.
Уже работает трасса в Рижском парке активного спорта и отдыха в парке Узварас. 20 января лыжная трасса откроется на Луцавсале, а также возле Рижской 84-й средней школы и в Анниньмуйже.
Подробная информация на www.rigaslepo.lv.
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