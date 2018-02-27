Настя Рыбка хочет сдать сведения разведке США(10)

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Герман Бергер
17:10 27.02.2018
Lifenews / Люди

Задержанная в Таиланде по подозрению в организации секс-тренингов Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) вышла на связь из-за решетки. Видеозапись она разместила во вторник, 27 февраля, на странице в Instagram.

На ней девушка обращается к американским журналистам. Рыбка заявила, что «очень многое не хотела рассказывать раньше», но теперь ситуация изменилась: ее и других задержанных не выпустили, несмотря на внесенный залог, и хотят надолго посадить в тюрьму. В этой связи она готова рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы «знает очень много».

 

Девушка утверждает, что у нее есть аудио и видео доказательства. «Жду ваших предложений. (...) Если вы найдете меня в тайской тюрьме еще живой, я с вами с удовольствием пообщаюсь», — сказала Рыбка.

 

Радиостанция «Говорит Москва» также приводит слова девушки, которая утверждает, что «является свидетелем и единственным недостающим звеном в связи России с выборами в США». Она якобы готова рассказать все американским спецслужбам или любой другой стране в обмен на гарантии безопасности и помощь в выкупе «из тайской каталажки».

26 февраля сообщалось, что в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были также Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его ученица Рыбка. Всех задержанных обвиняют в нелегальной работе на территории страны. Фигурантам дела грозит от двух лет тюрьмы или штраф в размере до трех тысяч долларов, а также депортация. Помимо этого, власти Таиланда внесут имена и паспортные данные в черный список, запрещающий въезд в страну на протяжении 10 лет.

 

Лесли и Рыбка получили широкую известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

 

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Победившему на них Трампу приписывают связи с Россией во время предвыборной кампании. Москва отвергает обвинения.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (10)
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Похоже 17:16 27:02:2018

девушка не только на передок слабовата.))))

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Саня 18:04 27:02:2018

Она- член Клуба самоубийц. Более чётко указанного желания, чтоб тебя прикончили, трудно распознать.

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22 17:18 27:02:2018

Интересно кто-то поведется на эту хрень. Лохи занимай очередь.

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Ха-ха-ха 17:36 27:02:2018

Ой блин,ну поржал от души.Дешёвая прошмандовка в курсе связи России в выборах в Америке.Возомнила из себя эдакую Мату Хари,у неё в башке вместо серого вещества,сперма и думать ей просто не чем.

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Тупая курица 17:40 27:02:2018

Шлюшке расхотелось жить.

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Угага 17:48 27:02:2018

Да её теперь как главдопигиста будут на руках носить,восстановят невинность и выдадут замуж за правильноориентированного гомосека,поселят на Гуантанамо,что бы опять что то не слилось...

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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