На ней девушка обращается к американским журналистам. Рыбка заявила, что «очень многое не хотела рассказывать раньше», но теперь ситуация изменилась: ее и других задержанных не выпустили, несмотря на внесенный залог, и хотят надолго посадить в тюрьму. В этой связи она готова рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы «знает очень много».
Девушка утверждает, что у нее есть аудио и видео доказательства. «Жду ваших предложений. (...) Если вы найдете меня в тайской тюрьме еще живой, я с вами с удовольствием пообщаюсь», — сказала Рыбка.
Радиостанция «Говорит Москва» также приводит слова девушки, которая утверждает, что «является свидетелем и единственным недостающим звеном в связи России с выборами в США». Она якобы готова рассказать все американским спецслужбам или любой другой стране в обмен на гарантии безопасности и помощь в выкупе «из тайской каталажки».
26 февраля сообщалось, что в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были также Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его ученица Рыбка. Всех задержанных обвиняют в нелегальной работе на территории страны. Фигурантам дела грозит от двух лет тюрьмы или штраф в размере до трех тысяч долларов, а также депортация. Помимо этого, власти Таиланда внесут имена и паспортные данные в черный список, запрещающий въезд в страну на протяжении 10 лет.
Лесли и Рыбка получили широкую известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Победившему на них Трампу приписывают связи с Россией во время предвыборной кампании. Москва отвергает обвинения.
девушка не только на передок слабовата.))))« ответить
Она- член Клуба самоубийц. Более чётко указанного желания, чтоб тебя прикончили, трудно распознать.« ответить
Интересно кто-то поведется на эту хрень. Лохи занимай очередь.« ответить
Ой блин,ну поржал от души.Дешёвая прошмандовка в курсе связи России в выборах в Америке.Возомнила из себя эдакую Мату Хари,у неё в башке вместо серого вещества,сперма и думать ей просто не чем.« ответить
Шлюшке расхотелось жить.« ответить
Да её теперь как главдопигиста будут на руках носить,восстановят невинность и выдадут замуж за правильноориентированного гомосека,поселят на Гуантанамо,что бы опять что то не слилось...« ответить