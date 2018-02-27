Задержанная в Таиланде по подозрению в организации секс-тренингов Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) вышла на связь из-за решетки. Видеозапись она разместила во вторник, 27 февраля, на странице в Instagram.

На ней девушка обращается к американским журналистам. Рыбка заявила, что «очень многое не хотела рассказывать раньше», но теперь ситуация изменилась: ее и других задержанных не выпустили, несмотря на внесенный залог, и хотят надолго посадить в тюрьму. В этой связи она готова рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы «знает очень много».

Девушка утверждает, что у нее есть аудио и видео доказательства. «Жду ваших предложений. (...) Если вы найдете меня в тайской тюрьме еще живой, я с вами с удовольствием пообщаюсь», — сказала Рыбка.

Радиостанция «Говорит Москва» также приводит слова девушки, которая утверждает, что «является свидетелем и единственным недостающим звеном в связи России с выборами в США». Она якобы готова рассказать все американским спецслужбам или любой другой стране в обмен на гарантии безопасности и помощь в выкупе «из тайской каталажки».

26 февраля сообщалось, что в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были также Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его ученица Рыбка. Всех задержанных обвиняют в нелегальной работе на территории страны. Фигурантам дела грозит от двух лет тюрьмы или штраф в размере до трех тысяч долларов, а также депортация. Помимо этого, власти Таиланда внесут имена и паспортные данные в черный список, запрещающий въезд в страну на протяжении 10 лет.

Лесли и Рыбка получили широкую известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Победившему на них Трампу приписывают связи с Россией во время предвыборной кампании. Москва отвергает обвинения.