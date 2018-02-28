Лесли написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить паре политическое убежище. В нем он пояснил, что власти Таиланда хотят экстрадировать молодых людей в Россию, где им может грозить опасность.
«Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация, и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», — написал мужчина.
Ранее Рыбка обратилась к американским журналистам. Она заявила, что «очень многое не хотела рассказывать раньше», но теперь ситуация изменилась: ее и других задержанных не выпустили, несмотря на внесенный залог, и хотят надолго посадить в тюрьму. В связи с этим она готова рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы «знает очень много».
26 февраля сообщалось, что в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были также Алекс Лесли и его ученица Настя Рыбка. Всех задержанных обвиняют в нелегальной работе на территории страны.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Победившему на них Трампу приписывают связи с Россией во время предвыборной кампании. Москва отвергает обвинения.
Уже и проституток к себе в эксперты записали.« ответить
Этой гниде, продажной развратной твари место только в Пендосии. В России таких тварей надо сечь кнутом.« ответить
Настя Рыбка будет царицей России и её будут называть Екатериной III.« ответить
А Шерстьюнабитого Екатерина III в награду за приятное предсказание возьмёт к себе выносить ночные горшки с использованными презер-тивами.« ответить
_в награду 18:53 28:02:2018_« ответить
Я эти презервативы вмешаю в тесто и испеку для тебя белашов на завтрак.)))
Правда, ты это не узнаешь, и ещё долго будешь облизывать свои пальчики. )))
!00 хуёв ей в роти якорь в жопу.« ответить
Осмелюсь предположить, что российская оппозиция, не найдя талантливых на голову, решила поменять тактику. На политическую сцену выходят талантливые на пи*зду и жо*у.« ответить
На фото очень очень ничего.« ответить
Если не знать, кто она и как выглядит взаправду.
Я считала , что у тебя вкус получше :(« ответить
"Если не знать, кто она и как выглядит взаправду"« ответить