Настя Рыбка попросила убежище в США(10)

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Герман Бергер
17:20 28.02.2018
Lifenews / Интересно

Задержанные в Таиланде по обвинению в организации секс-тренингов Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) захотели укрыться от преследования в США. Их слова передает RT.

Лесли написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить паре политическое убежище. В нем он пояснил, что власти Таиланда хотят экстрадировать молодых людей в Россию, где им может грозить опасность.

 

«Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация, и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», — написал мужчина.

 

Ранее Рыбка обратилась к американским журналистам. Она заявила, что «очень многое не хотела рассказывать раньше», но теперь ситуация изменилась: ее и других задержанных не выпустили, несмотря на внесенный залог, и хотят надолго посадить в тюрьму. В связи с этим она готова рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы «знает очень много».

 

26 февраля сообщалось, что в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были также Алекс Лесли и его ученица Настя Рыбка. Всех задержанных обвиняют в нелегальной работе на территории страны.

 

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Победившему на них Трампу приписывают связи с Россией во время предвыборной кампании. Москва отвергает обвинения.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (10)
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позор Вестям 17:58 28:02:2018

Уже и проституток к себе в эксперты записали.

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рыбку на корм коту ваське 18:42 28:02:2018

Этой гниде, продажной развратной твари место только в Пендосии. В России таких тварей надо сечь кнутом.

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Александр Шерстобитов 18:42 28:02:2018

Настя Рыбка будет царицей России и её будут называть Екатериной III.

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в награду 18:53 28:02:2018

А Шерстьюнабитого Екатерина III в награду за приятное предсказание возьмёт к себе выносить ночные горшки с использованными презер-тивами.

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Александр Шерстобитов 19:43 28:02:2018

_в награду 18:53 28:02:2018_

Я эти презервативы вмешаю в тесто и испеку для тебя белашов на завтрак.)))
Правда, ты это не узнаешь, и ещё долго будешь облизывать свои пальчики. )))

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ИвАн 18:51 28:02:2018

!00 хуёв ей в роти якорь в жопу.

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Андрей БолтКонский 19:07 28:02:2018

Осмелюсь предположить, что российская оппозиция, не найдя талантливых на голову, решила поменять тактику. На политическую сцену выходят талантливые на пи*зду и жо*у.

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Саня 19:10 28:02:2018

На фото очень очень ничего.
Если не знать, кто она и как выглядит взаправду.

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I.D. 20:20 28:02:2018

Я считала , что у тебя вкус получше :(

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Саня 20:48 28:02:2018

"Если не знать, кто она и как выглядит взаправду"

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)