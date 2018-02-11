Настя Рыбка убрала из своего Instagram записи с Приходько (4)

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Владимир Бучельников
14:12 11.02.2018
В мире / Россия

В Instagram Насти Рыбки, чьи фотографии стали одной из важных составляющих расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о связях бизнесмена Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько, удалена часть снимков

В Instagram Насти Рыбки, чьи фотографии стали одной из важных составляющих расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о связях бизнесмена Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько, удалена часть снимков. В частности, в нем больше нельзя найти фотографии с Приходько, а из всех фотографий с Дерипаской осталась только одна. На это сегодня ночью обратила внимание «Медуза».

 

Накануне стало известно, что Олег Дерипаска подал иск против Анастасии Вашукевич (настоящее имя Рыбки), а также Александра Кириллова («Алекса Лесли»), которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров. 

 

Представитель миллиардера пояснил РБК, что иски поданы в связи с публикацией материалов о частной жизни Дерипаски без его разрешения — нарушение статьи 24 Конституции РФ.

 

При этом в интервью телеканалу «Дождь» Вашукевич сказала, что она якобы говорила Дерипаске, что собирается опубликовать снимки с ним в своем Instagram. Кроме того, бизнесмен, по ее словам, якобы знал, что она пишет книгу, в которой описывает их путешествие на яхте.

 

Последние публикации Насти Рыбки в Instagram посвящены «кастингу адвокатов», которые согласятся представлять ее в судебном споре с Дерипаской, а также загадочному выпаду в адрес основателя сервисов «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, которого Рыбка в своем видео назвала «конченым зад**том», утверждая, что он ей якобы что-то написал в личном сообщении. Правда потом эта публикация про Дурова была удалена.

 

Напомним, 8 февраля глава ФБК, оппозиционер Алексей Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, Навальный делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также по мнению политика, Дерипаска давал Приходько взятки.

 

Представитель Дерипаски ранее заявил, что бизнесмен намерен идти в суд в связи с обвинениями Навального, которые он считает ложными. Сергей Приходько, в свою очередь, назвал провокацией материал о нем, но заявил, что подавать в суд на оппозиционера «слишком много чести».

 

В Кремле отказались обсуждать очередное расследование ФБК, касающееся коррупции в высших эшелонах российской власти. Накануне вечером Роскомнадзор потребовал от целого ряда изданий удалить размещенные в одной из новостей фотографии и видео с Приходько и Дерипаской. 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (4)
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фыв 14:41 11:02:2018

у Рыбки поплыла крыша
решила следовать тренду #metoo, вайнштейнам и т.п.

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Latviešu patriots 14:51 11:02:2018

Очередная Сучрыгина!!!!

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ага 16:23 11:02:2018

да чтобы все передохли, однловременно и сразу, инстаграмовские суки!

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Janka 17:39 11:02:2018

pieguletaja (podstilka) menjaet kormiljca.

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

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