Какова судьба русской диаспоры за пределами России и что ожидает в ближайшем будущем тех, кто считает себя русским?

На эту и другие темы корреспондент BaltNews.lv побеседовал с руководителем Института демократии и сотрудничества в Париже и доверенным лицом Владимира Путина на предыдущих выборах президента РФ Наталией Нарочницкой. Приводим выдержки из беседы.

— Вы сейчас говорите о тех людях, которые уехали по каким-то причинам. Но после развала Советского Союза в его бывших республиках образовались большие русские диаспоры. И для многих их представителей остро стоит вопрос самоидентификации.

[...]— Но действительно, одно дело покинуть Родину — либо быть выгнанным, либо по каким-то иным своим обстоятельствам, и другое дело — не сходя ни шагу со своей земли и из своего дома, вдруг оказаться под чужим государственным флагом, да ещё в роли национального меньшинства, которое угнетается, к которому претензии предъявляются, оскорбляется и так далее… Был период, когда я активно боролась за то, чтобы Россия активнее защищала и ставила вопрос перед своими партнерами — европейскими и западными, что они должны уважать прежде всего собственные демократические принципы (потому что люди должны обладать равными правами).

И эта теория, по которой Латвия лишила большое количество людей права на гражданство, я считаю, была в том числе большой ошибкой «козыревской» внешней политики (Андрей Козырев — министр иностранных дел Российской Федерации в 1990-1996 годах; с 2012 года живет в США — прим.ред.).

«Козыревской» — я собирательно говорю. Это сознательно совершено было, в русле той идеологии и концепций, которые у этих людей были. Они, по-видимому, искренне их исповедовали. Что надо во всем расшаркиваться перед Западом, и нам за это воздастся. Я сама слышала, что нам бы воздалось, оказывается. Ну, вот мы видим, как сейчас это происходит.

А концепция была такая — признать не выход трёх советских республик из Советского Союза на основании права выхода (в самом последнем законе о выходе был уже четко прописан этот механизм), а признать незаконность вхождения в своё время в 40-х годах. И тем самым объявить демографическую ситуацию результатом оккупационного режима, а армию — оккупационной, подлежащей безоговорочному выводу, а не по согласованному между двумя государствами плану.

Фактически, мы против неё (концепции — прим.ред.) не возразили. И этот акт признания, он такой уклончивый, без всяких объяснений. И отсюда следуют многие правовые основания, которыми играют прибалтийские правительства нынешние, чтобы лишать русских своих естественных гражданских и политических прав.

А что касается языка, то это даже не гражданское или политическое… Большего удара по правам человека — запретить людям получать образование на языке, на котором они мыслят и себя идентифицируют — это уже просто… средневековье. Это — чья страна, того и вера.

Здесь, конечно, я должна сказать, что перспективы достаточно сложные. Я не буду бить в литавры и говорить, что всё образуется. Нет, конечно. Предстоит сложная и длительная борьба за выживание родного языка. Сейчас ситуация осложнилась еще тем, что Запад захотел интегрировать эти страны в свои евроатлантические структуры, чтобы у России было меньше возможностей.

Конечно, одного окрика из Брюсселя было бы достаточно, чтобы не ходили маршами всякие там легионы СС бывшие, осужденные однозначно Нюрнбергским трибуналом как принадлежащие к военно-политической машине Третьего Рейха, которая объявлена преступной, а не только идеология. Достаточно было бы.

Но они этого не делают. И сейчас мы видим, что и Россия подвергается страшным поношениям. Я думаю, что период этот иссякнет. Единственное, что у меня нет розовых очков, что это будет через год или через два.

К сожалению, за эти последние 15 лет такой политики и идеологической борьбы против России кадры всех международных организаций, правительственные, чиновные всюду заполнены людьми, воспитанными на этой идеологии.

И это тоже всё осложняет. Даже если в европейском обществе в целом неосознанно, интуитивно вызревает понимание того, что это тупик, это себя исчерпало, то на то, чтобы другие люди пришли во все эти структуры, в ближайшие год-два рассчитывать невозможно. Поэтому у меня розовых очков нет, но нет и апокалиптического чувства.

Конечно, я молюсь, чтобы и у латышей, и у эстонцев и литовцев наступила какая-то, я бы это назвала, историческая национальная зрелость, и они вышли из пеленок самоутверждения. Для которого они не нашли ничего лучшего, как от противного действовать и использовать в качестве каркаса для государственной идеологии короткий период сотрудничества части элиты с Гитлером. Позорный, на самом деле. И в такое двусмысленное положение ставит.

И если бы эти элиты прибалтийские не нужны были сейчас в качестве острия против России, их бы давно окриками заставили замолчать, и они бы сменились. Но, к сожалению, сейчас мнение прибалтийских элит становится мнением Запада. Хотя мне было бы унизительно на месте этих элит осознавать, что я только потому и нужен, чтобы лаять на Россию.

— На ваш взгляд, возможно ли объединение проживающих в разных странах ЕС русскоязычных общин в одну единую структуру, создание общеевропейской партии, общего культурного пространства?

— Если говорить о партиях, то надо посмотреть законодательство ЕС. Позволяет ли оно делать партии по этническому принципу. Хотя здесь скорее даже не этническая, а духовно-культурная идентичность. Если такие вопросы возникают, значит, есть некие предпосылки к этому. Поэтому я бы не сказала, что это невозможно. […] Русская культура очень много дала Европе, и наоборот. И всегда будем мы связаны.

— Можно ли, на ваш взгляд, рассчитывать на то, что Россия более четко продемонстрирует свое отношение к осколкам русского и других народов, разбросанным после развала Советского Союза?

— Понимаете, здесь ещё есть международное право. Не случайно, я повторю, Запад хотел скорее включить Прибалтику в евроатлантические структуры. Это члены ЕС. Как Россия может вмешиваться?

Я за то, чтобы Россия ставила такие вопросы в своих переговорах с партнерами и заключала с ними договоры.