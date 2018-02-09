Наталья Ионова рассказала о своих любимых тренировках

Наталья Ионова проводит отпуск в Мексике, а ее страница в Instagram пополняется новыми снимками певицы в купальнике. Публикуя один из них, она призналась в любви к спорту, помогающему ей сохранять прекрасную форму.

«Никогда бы не подумала, что без спорта не смогу жить! Да-да, именно так. У меня в буквальном смысле ломки, портится настроение, мне кажется, все пропало, когда я не имею возможности заниматься», — призналась певица.

Поклонники привыкли видеть Наталью активной, жизнерадостной и заряжающей своей энергией всех вокруг. Регулярные физические нагрузки помогают ей всегда быть в тонусе, и это не секрет. 31-летняя российская певица рассказала о любимых занятиях.

«Пилатес и йога, пожалуй, самые любимые! Пилатес дает красивую осанку и крепкие, длинные мышцы! Йога, помимо победы над телом, — моя философия, которая спасает меня просто от любого стресса и недопонимания с миром ) Это мой внутренний диалог. Конечно, не обхожусь без функциональных тренировок, именно они дают хорошую упругость телу и прощают мне сладкое, которое я поглощаю в невероятном количестве. И вроде этого не видно, но только ленивый мне не сказал, что от сахара я быстро состарюсь ) А я не боюсь! Главное, чтобы старость была не одинокая», — подытожила Ионова.

Кстати говоря, ранее Наталья заявляла, что приобщила к йоге своего мужа Александра Чистякова, и делилась в соцсети фотографиями их совместных занятий дома.