Наталья Водянова в блестящем космическом образе

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Люблю!
16:40 10.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Три года подряд Наталья Водянова устраивает благотворительную ярмарку Fabulous Fund Fair в поддержку фонда «Обнаженные сердца», а совсем скоро соберет гостей в четвертый раз.

20 февраля в историческом здании Roundhouse в Лондоне состоится это ежегодное событие, к которому Наталья уже готова. Вчера российская супермодель и филантроп опубликовала в Instagram фотографию, показав себя в блестящем костюме Paco Rabanne.

 

 

В этом же наряде она позировала и на другом свежем снимке, который опубликовала в соцсети, чтобы напомнить о дате проведения Fabulous Fund Fair и выбранной теме, которой в этом году стал космос.

 

 

«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно! Зато научно доказано, что #FundFair пройдет 20.02.2018 в Лондоне», — подписала кадр Водянова.

 

 

На этой неделе Наталья показала фолловерам в Instagram и другие свои образы в космическом стиле.

 

 

В прошлом году Fabulous Fund Fair посетили Лив Тайлер, Елена Перминова, Лара Стоун, Кристин Скотт Томас, Даутцен Крез и другие знаменитости.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
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