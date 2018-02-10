Наталья Водянова в блестящем космическом образе

20 февраля в историческом здании Roundhouse в Лондоне состоится это ежегодное событие, к которому Наталья уже готова. Вчера российская супермодель и филантроп опубликовала в Instagram фотографию, показав себя в блестящем костюме Paco Rabanne.
В этом же наряде она позировала и на другом свежем снимке, который опубликовала в соцсети, чтобы напомнить о дате проведения Fabulous Fund Fair и выбранной теме, которой в этом году стал космос.
«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно! Зато научно доказано, что #FundFair пройдет 20.02.2018 в Лондоне», — подписала кадр Водянова.
На этой неделе Наталья показала фолловерам в Instagram и другие свои образы в космическом стиле.
В прошлом году Fabulous Fund Fair посетили Лив Тайлер, Елена Перминова, Лара Стоун, Кристин Скотт Томас, Даутцен Крез и другие знаменитости.
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