НАТО может метнуться в Арктику(10)

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Анатолий Тарасов
17:00 02.01.2018
В мире / Война

Россия использует арктические пространства в военных и экономических целях, а глобальное потепление может ещё больше укрепить её позиции. Поэтому, настаивает бывший заместитель госсекретаря США Пола Добрянски в своей статье для Wall Street Journal, западные страны должны предпринять усилия, чтобы укрепиться в Арктике.

Арктика — это крайне важный для глобальной торговли и национальной безопасности регион, пишет в статье для Wall Street Journal бывший заместитель госсекретаря США Пола Добрянски. По её словам, Россия сейчас наращивает свой военный потенциал в регионе, а значит, и США вместе с НАТО нужно выработать новую стратегию поведения.

 

Владимир Путин много говорил о том, какую угрозу несут в себе американские подлодки в Арктике, а между тем Россия использует воды Северного Ледовитого океана для базирования своих подлодок с баллистическими ракетами — ключевого компонента российских стратегических ядерных сил — и намерена расширять связанную с ними инфраструктуру. Для этого было создано Объединённое стратегическое командование «Север» и принято решение о дорогостоящих проектах по строительству новых аэропортов, портов, компонентов противовоздушной обороны и воинских частей, а также о проведении дополнительных учений.

 

Арктика для России является также источником природных ресурсов. Так, по данным 2017 года, в структуре ВВП России продукция из Арктики составляла 20%. Большая часть энергоресурсов России добывается именно в этом регионе: 95% природного газа и 75% нефти.

 

Глобальное потепление и таяние арктического льда лишь увеличивают значение этого региона. Если тенденция сохранится, Северный морской путь будет открыт на протяжении всего года, а это может значительно изменить карту глобальных морских транспортных путей и дать Москве огромный экономический рычаг давления.

 

Россия выдвигает такие территориальные претензии, которые пересекаются с требованиями других государств региона. Так, и Дания, и Россия претендуют на Северный полюс, и к ним может присоединиться Канада. Спорная территория достигает более 500 тыс. кв. км и может содержать в себе до 10 млрд тонн углеводородов. При этом если международный Арктический совет, который осуществляет управление регионом, хорошо справляется с вопросами вроде здравоохранения и защиты окружающей среды, то с проблемами безопасности он бессилен.

 

В Арктике нет военных баз западных стран, и там действуют лишь несколько подразделений береговой охраны США. Поэтому, делает вывод автор статьи, необходимо выработать новый твёрдый ответ Запада на наращивание военной мощи России в Арктике. Например, Йенс Столтенберг рассказал о планах НАТО создать специальное Атлантическое командование в Арктике.

 

Администрация Трампа, по словам Добрянски, поддерживает эту инициативу, но могла бы сделать гораздо больше. Так, США должны обеспечить, чтобы новое командование отстаивало интересы альянса в Арктике: следило бы за разведкой и военной активностью России, координировало бы поиски на воде и спасательные операции,  также занималось бы наращиванием военной инфраструктуры, чтобы не позволить России представлять собой угрозу для  морских путей сообщения и коммуникаций. Этот набор задач должен обеспечиваться соответствующими ресурсами: кораблями, подлодками и самолётами, а также платформами для наблюдения и морского патруля.

 

США должны приступить к строительству передовых ледоколов и проводить больше учений, патрульных и обучающих манёвров, пишет автор статьи. Кроме того, Добрянски советует сделать так, чтобы штаб-квартира нового командования находилась на территории США. Все эти меры могут дать отпор наращиванию военной мощи России и покажут, что США — по-прежнему предводитель НАТО и всего мира, пишет она в  Wall Street Journal.

RT / Фото
Комментарии (10)
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9987 17:07 02:01:2018

НАТО ТОЛЬКО В АРКТИКЕ ЕЩЕ НЕ ОТГРЕБАЛА !

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Kaupēns 17:22 02:01:2018

Krieviņam ir jābūt Arktikā, jo tā ir vienīgā iespēja saglabāt ledus lāču populāciju. Ēst gribās visiem un mīļie rotaļu lācīši pratīs atdalīt zābaku no ķermeņa, lai kājiņas nesalst. Gudrie krievi neiet armijā, bet par pārējiem vēsture neskums.

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ин-на 17:35 02:01:2018

самое то место для заморозки натовских бубенчиков

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 17:51 02:01:2018

ИДЁТ БОРЬБА за НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ МИРА
ЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ и ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ.
МЕЖДУ США,КИТАЕМ и РОССИЕЙ....

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22 18:30 02:01:2018

""США — по-прежнему предводитель НАТО и всего мира, пишет она в Wall Street Journa""

Залупу на воротник

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рол 19:11 02:01:2018

Сине-зеленую?

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)