Ранним утром 6 января российские радары, развёрнутые рядом с сирийской Латакией, заметили приближение 13 беспилотников-камикадзе. Десять из этих вооружённых взрывчаткой аппаратов двигались по направлению к авиабазе Хмеймим, а целью трёх других был морской порт в Тартусе, пишет The National Interest.
Согласно данным Москвы, средства электронной борьбы позволили её вооружённым силам взять под контроль шесть беспилотников. Оставшиеся семь машин были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами ПВО «Панцирь-С».
Этот комплекс, также имеющий кодовое обозначение НАТО SA-22 Greyhound, является развитием таких систем ПВО, как «Шилка» и «Тунгуска». Его вооружение состоит из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, и 12 зенитных ракет, отмечает издание.
«Панцирь» дебютировал в 1995 году и с тех пор обзавёлся множеством вариаций. Самая распространённая модель размещается на шасси «КамАЗ-6560» и имеет экипаж три человека. Комплекс может действовать самостоятельно или в составе подразделения, обладающего более мощными радарными установками, утверждается в статье.
Действующие в Сирии «Панцири» не привлекли такого всеобщего внимания, как С-400. Во многом это связано с тем, что они имеют малый радиус действия. Между тем эта система выступает в качестве последней линии обороны в составе ПВО. Именно она должна противодействовать низколетящим самолётам, вертолётам, беспилотникам и ракетам. А эта способность приобретает в современных условиях решающее значение, обращает внимание The National Interest.
Издание подчёркивает, что на вооружение армии США нет ни одной системы ПВО ближнего действия, которая могла бы сравниться с «Панцирем-С». Это объясняется тем, что американские наземные войска рассчитывают, что ВВС защитят их от любой воздушной угрозы.
Однако практика борьбы с беспилотниками показывает, что ситуация далека от идеальной. Хотя американским истребителям удавалось подбить несколько дронов над Сирией, горючее и ракеты, потраченные на их перехват, наверняка стоили больше, чем производство подобных аппаратов.
К тому же существует вероятность, что в ключевой начальной фазе конфликта США не смогут добиться превосходства в воздухе. Поэтому массовые атаки беспилотников в Сирии на российские базы прекрасно демонстрируют незаменимость наземных систем ПВО, заключает издание.
А чегож тогда дали свои самолёты разхреначить?« ответить
Согласно данным Москвы, средства электронной борьбы позволили её вооружённым силам взять под контроль шесть беспилотников. Оставшиеся семь машин были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами ПВО «Панцирь-С»« ответить
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В атаке на базу российских военных Хмеймим в Сирии участвовал 31 беспилотник боевиков, а не 13, как сообщалось ранее. Об этом сказал в комментарии Интерфаксу координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрий Саблин со ссылкой на собственные источники.
варзилов-глист спешит первым насрать в статье.« ответить
31-13= 18, значит 18 долетели, и отбомбились. А что за варзилов, на котором вы видать помешались, видимо какой-то собирательный образ?:))« ответить
А уже кто-то подтвердил что их было точно 31? А не 47? А может 137 чего уж там.« ответить
А нам по херу Главное, внушить себе байку про 5-ый пункт.« ответить