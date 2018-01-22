Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» хорошо зарекомендовал себя при борьбе с вражескими беспилотниками в Сирии, пишет The National Interest. На вооружении американской армии, которая для обеспечения воздушного превосходства делает ставку на авиацию, нет ни одной подобной системы ПВО ближнего действия.

Ранним утром 6 января российские радары, развёрнутые рядом с сирийской Латакией, заметили приближение 13 беспилотников-камикадзе. Десять из этих вооружённых взрывчаткой аппаратов двигались по направлению к авиабазе Хмеймим, а целью трёх других был морской порт в Тартусе, пишет The National Interest.

Согласно данным Москвы, средства электронной борьбы позволили её вооружённым силам взять под контроль шесть беспилотников. Оставшиеся семь машин были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами ПВО «Панцирь-С».

Этот комплекс, также имеющий кодовое обозначение НАТО SA-22 Greyhound, является развитием таких систем ПВО, как «Шилка» и «Тунгуска». Его вооружение состоит из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, и 12 зенитных ракет, отмечает издание.

«Панцирь» дебютировал в 1995 году и с тех пор обзавёлся множеством вариаций. Самая распространённая модель размещается на шасси «КамАЗ-6560» и имеет экипаж три человека. Комплекс может действовать самостоятельно или в составе подразделения, обладающего более мощными радарными установками, утверждается в статье.

Действующие в Сирии «Панцири» не привлекли такого всеобщего внимания, как С-400. Во многом это связано с тем, что они имеют малый радиус действия. Между тем эта система выступает в качестве последней линии обороны в составе ПВО. Именно она должна противодействовать низколетящим самолётам, вертолётам, беспилотникам и ракетам. А эта способность приобретает в современных условиях решающее значение, обращает внимание The National Interest.

Издание подчёркивает, что на вооружение армии США нет ни одной системы ПВО ближнего действия, которая могла бы сравниться с «Панцирем-С». Это объясняется тем, что американские наземные войска рассчитывают, что ВВС защитят их от любой воздушной угрозы.

Однако практика борьбы с беспилотниками показывает, что ситуация далека от идеальной. Хотя американским истребителям удавалось подбить несколько дронов над Сирией, горючее и ракеты, потраченные на их перехват, наверняка стоили больше, чем производство подобных аппаратов.

К тому же существует вероятность, что в ключевой начальной фазе конфликта США не смогут добиться превосходства в воздухе. Поэтому массовые атаки беспилотников в Сирии на российские базы прекрасно демонстрируют незаменимость наземных систем ПВО, заключает издание.