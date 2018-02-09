Украинский кризис побудил НАТО укрепить свои восточные рубежи и разместить воинские подразделения в странах Балтии и Польше, однако в случае нападения России силы всё равно окажутся неравны, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

С тех пор как Россия в 2014 году присоединила Крым и подогревает войну на востоке Украины, оборона НАТО стала одним из центральных вопросов, поднимаемых на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Альянс повысил боеготовность на своих восточных рубежах благодаря дополнительным учениям и новым подразделениям. В Эстонии, Латвии, Литве и Польше было размещено по одному многонациональному батальону. Кроме того, наготове у НАТО группа быстрого реагирования численностью 5 тыс. военных, которых за считаные дни могут передислоцировать в Балтийские страны. По крайней мере, на бумаге, отмечает издание.

Однако, несмотря на эти усилия, на случай российского нападения НАТО и по сей день располагает в наиболее уязвимом месте существенно уступающими силами, подчёркивает автор статьи. Насколько велик этот вопиющий дисбаланс, показывает анализ, проведённый американским исследовательским центром Rand.

Аналитики рассмотрели сценарий внезапного нападения со стороны России, с её западных границ. Соответственно, они ограничились сравнением военных сил, которые действительно могут быть задействованы в первые недели в Прибалтике. По численности войск преимущество уже оказалось на стороне России. Страны Балтии с учётом батальонов НАТО и американского подразделения в Польше могут мобилизовать на оборону порядка 32 тыс. солдат, в то время как Россия способна отправить на военные действия сразу 78 тыс. человек.

Это неравенство только усугубляется при рассмотрении основных систем вооружения на выбранной территории, установили авторы исследования. В распоряжении НАТО есть 129 танков, пребывающих в боевой готовности, у России — 757 аналогичных единиц военной техники. Сходным образом распределяются силы и в отношении бронетранспортёров: 280 у НАТО против 1276 у России. Однако самый большой разрыв наблюдается в артиллерии, играющей важную роль в поддержке боевых действий. Соотношение числа единиц самоходных артиллерийских установок (примерно 1:11) и ракетной артиллерии (1:270) говорит само за себя, утверждает немецкая газета.

По версии исследователей американского центра Rand, такое неравноценное распределение сил связано с тем, что западные государства на протяжении многих лет концентрировались на стабилизации положения в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Большие объёмы средств тратились на пехотные подразделения и лёгкие, быстрые транспортные средства. Россия же, напротив, после лишь относительно успешной войны с Грузией в 2008 году занялась модернизацией своих тяжёлых вооружений и проведением учений, «направленных против вооружённых сил других стран». Интенсивность российских действий в этой сфере заметна не только по последнему отчёту Rand, подчёркивает издание. По уверениям автора статьи, пропасть в тренированности российских подразделений и войск НАТО в Европе значительно шире, чем принято считать.

Тем не менее НАТО не будет совсем лишено шансов в случае нападения, настаивает Frankfurter Allgemeine. Даже если западные государства исключат возможность применения ядерного оружия из-за непредсказуемых последствий, альянс располагает силами авиации, существенно превосходящими российские. По данным американского исследования, Россия может противопоставить 5357 современным боевым самолётам НАТО лишь 1251 собственный. При этом даже с учётом занятости альянса в других миссиях, НАТО, благодаря высокой манёвренности, вероятно, может быстро качнуть чашу весов в воздушном пространстве в свою пользу, считает автор статьи.

Правда, остаются сомнения насчёт того, достаточно ли этого будет для отражения нападения, потому что российские ПВО также обладают большой силой. Как сообщается в отчёте Rand, в Западном военном округе у России насчитывается свыше 600 систем «земля — воздух» разной дальности, что создаёт высокие риски для боевых самолётов НАТО. Только самые современные самолёты пятого поколения могут совершать вылеты относительно безопасно, однако таких машин у альянса лишь 363 и большинством из них располагают американцы.

Также аналитики из США обратили внимание на парадокс, действующий на протяжении многих лет: несмотря на стратегическое превосходство по затратам на оборону, общей численности войск и основных систем вооружений, НАТО никак не удаётся сократить неравенство в распределении сил в странах Балтии. Вместо этого Брюссель делает ставку на осторожное наращивание вооружений в сочетании с готовностью к диалогу. В штаб-квартире НАТО беспокоятся о том, что Москва может воспринять быстрое выравнивание баланса сил как агрессивные действия, а этого никто не хочет. Поэтому пока с военным отставанием в регионе примиряются, даже если это происходит против воли стран Балтии, подчёркивает Frankfurter Allgemeine.