НАТО нуждается в «правде»(16)

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Анатолий Тарасов
08:00 29.01.2018
В мире / Евросоюз

Для стран — членов НАТО сообщать правду — вот лучший способ противостоять распространению фейковых новостей, заявил в интервью El País генсек альянса Йенс Столтенберг. А отвечать на пропаганду пропагандой — это отнюдь не лучший вариант. «Нам нужна свободная и независимая пресса, журналисты, которые задавали бы неудобные вопросы», — подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Испании, дал интервью газете El País, в котором заявил, что в ходе его встречи с представителями испанских властей, среди прочего, затрагивался и вопрос о «российском вмешательстве в каталонский кризис». 

 

«Мы говорили об этом. Нам поступали сообщения о заинтересованности России в том, чтобы вмешаться во внутренние дела разных стран. То же самое было и в случае с Каталонией. Любое вмешательство извне неприемлемо. В последнее время наблюдался серьёзный рост попыток вмешаться», — заявил Столтенберг.

 

При этом генсек Североатлантического альянса отметил, что установить, кто стоит за кампаниями по дезинформации, всегда сложно.

 

«Даже если удаётся установить географический источник, всё равно непросто сказать, о какой структуре идёт речь: стоит ли за этим государство или нет. Поэтому мы всегда осторожны. Между тем от различных наших союзников поступало множество сообщений, в которых говорилось о том, что за этим стоит не просто Россия и российская территория, но и российское правительство. И мы очень серьёзно относимся к данным сообщениям», — отметил Столтенберг.

 

На вопрос о том, как можно противостоять распространению фейковых новостей, генсек НАТО ответил, что странам — членам альянса нужно «содействовать правде».

 

«Мы должны быть внимательными и усиливать нашу способность дать ответ, но, по-моему, отвечать на пропаганду пропагандой — это отнюдь не лучший вариант. Лучше всего — сообщать правду. Нам нужна свободная и независимая пресса, журналисты, которые задавали бы неудобные вопросы», — отметил Столтенберг.

RT / Фото
Комментарии (16)
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Саксофоб 08:15 29:01:2018

Правда-это,как пробирки с белым порошком в конгрессе перед разрушением Ирака или постановочные сьёмки хим.атаки на гражданских в Сирии или концлагеря сербов в Косово?

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Скромненько 08:20 29:01:2018

Список гораздо шире.

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dlz77 09:21 29:01:2018

Европе нужна не газета Правда, а газета Искра.
Из Искры возгорится пламя.

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" Поэтому мы всегда осторожны." 08:19 29:01:2018

Ну да, помню,помню - не успел Боинг упасть на землю, как сразу заверещали, что это Пyтин сбил.)))

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помним 10:45 29:01:2018

как русские напали на карманных дрессированых грызунов, которых ната натаскивала на Россию и как *свободная и независимая дерьмократия* истекала фекалиями на бррикадах

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Сергей 08:38 29:01:2018

Поэтому и открыли в Риге дом по производству фейковых новостей , это на манер когда вор кричит , держите вора

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СМЕРШ 08:39 29:01:2018

Гомосек НАТО Йенс Столтенберг и его банда и стоЯт за кампаниями по дезинформации!

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Latviešu patriots 09:01 29:01:2018

Jensam Stoltenbergam ir pilnīga taisnība. Atbalstu 100%!

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Janka 09:32 29:01:2018

Stoltenberg prosto priznal cto NATO vse vremja vret. tot kto govorit pravdu ne zajavljaet cto nuzno govoritj pravdu.
))

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Latviešu patriots 10:01 29:01:2018

Jankam. Nu tu esi Kremļa trollis! Tie kas melo ir krievija, NATO sāka taisnību!

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нинаа 10:13 29:01:2018

сам -то ,патриот ,что думаешь по этому поводу,мне кажется ,больше чем сша никто так не вмешивается в дела других стран,о этом говорит недавний скандал о прослушке всех без исключения,в том числе и Меркель !!!

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Go 11:03 29:01:2018

Патриот это злобное зомбированное животное . У таких людей нет национальности,это люди дерьмо!

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 