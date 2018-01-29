Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Испании, дал интервью газете El País, в котором заявил, что в ходе его встречи с представителями испанских властей, среди прочего, затрагивался и вопрос о «российском вмешательстве в каталонский кризис».
«Мы говорили об этом. Нам поступали сообщения о заинтересованности России в том, чтобы вмешаться во внутренние дела разных стран. То же самое было и в случае с Каталонией. Любое вмешательство извне неприемлемо. В последнее время наблюдался серьёзный рост попыток вмешаться», — заявил Столтенберг.
При этом генсек Североатлантического альянса отметил, что установить, кто стоит за кампаниями по дезинформации, всегда сложно.
«Даже если удаётся установить географический источник, всё равно непросто сказать, о какой структуре идёт речь: стоит ли за этим государство или нет. Поэтому мы всегда осторожны. Между тем от различных наших союзников поступало множество сообщений, в которых говорилось о том, что за этим стоит не просто Россия и российская территория, но и российское правительство. И мы очень серьёзно относимся к данным сообщениям», — отметил Столтенберг.
На вопрос о том, как можно противостоять распространению фейковых новостей, генсек НАТО ответил, что странам — членам альянса нужно «содействовать правде».
«Мы должны быть внимательными и усиливать нашу способность дать ответ, но, по-моему, отвечать на пропаганду пропагандой — это отнюдь не лучший вариант. Лучше всего — сообщать правду. Нам нужна свободная и независимая пресса, журналисты, которые задавали бы неудобные вопросы», — отметил Столтенберг.
Правда-это,как пробирки с белым порошком в конгрессе перед разрушением Ирака или постановочные сьёмки хим.атаки на гражданских в Сирии или концлагеря сербов в Косово?« ответить
Список гораздо шире.« ответить
Европе нужна не газета Правда, а газета Искра.« ответить
Из Искры возгорится пламя.
Ну да, помню,помню - не успел Боинг упасть на землю, как сразу заверещали, что это Пyтин сбил.)))« ответить
как русские напали на карманных дрессированых грызунов, которых ната натаскивала на Россию и как *свободная и независимая дерьмократия* истекала фекалиями на бррикадах« ответить
Поэтому и открыли в Риге дом по производству фейковых новостей , это на манер когда вор кричит , держите вора« ответить
Гомосек НАТО Йенс Столтенберг и его банда и стоЯт за кампаниями по дезинформации!« ответить
Jensam Stoltenbergam ir pilnīga taisnība. Atbalstu 100%!« ответить
Stoltenberg prosto priznal cto NATO vse vremja vret. tot kto govorit pravdu ne zajavljaet cto nuzno govoritj pravdu.« ответить
))
Jankam. Nu tu esi Kremļa trollis! Tie kas melo ir krievija, NATO sāka taisnību!« ответить
сам -то ,патриот ,что думаешь по этому поводу,мне кажется ,больше чем сша никто так не вмешивается в дела других стран,о этом говорит недавний скандал о прослушке всех без исключения,в том числе и Меркель !!!« ответить
Патриот это злобное зомбированное животное . У таких людей нет национальности,это люди дерьмо!« ответить