НАТО поддерживает наращивание войск США в Европе (27)

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Герман Бергер
17:20 14.02.2018
В мире / Политика

Руководство НАТО поддерживает наращивание военного присутствия США в Европе, считает, что это мотивирует европейских союзников самим предпринимать больше усилий в военной сфере, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

В январе 2017 года США официально переименовали программу военной помощи европейским союзникам в «Европейскую инициативу сдерживания».

 

Программа предполагает развертывание в странах Европы у границ России от трех до пяти тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием. Российская сторона ранее заявляла, что действия США в военной сфере на территории европейских стран ухудшают ситуацию в области безопасности в Европе, создают риски в этой сфере.

 

«Мы приветствуем планы по дальнейшему наращиванию американского военного присутствия в Европе, как в виде личного состава, учений, так и техники… Это побуждающий фактор для европейцев делать больше», — заявил в среду генсек НАТО.

 

При этом Столтенберг отметил, что увеличение присутствия США идет параллельно с наращиванием европейцами собственных усилий в военной сфере.

 

В Брюсселе 14 и 15 февраля проходит встреча министров обороны стран альянса.

 

Ранее сообщалось, что США намерены потратить более 200 миллионов долларов на восстановление и модернизацию военных объектов и сооружений на американских авиабазах, расположенных преимущественно в Восточной Европе.

 

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

 

Напомним, летом прошлого года вооруженные силы Канады в рамках расширенного присутствия НАТО направили в Латвию около 450 военнослужащих механизированного пехотного батальона и бронетехнику. В эту международную группу под руководством Канады входят более 1000 солдат из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.

РИА Новости / Фото
Комментарии (27)
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Саня™ 17:38 14:02:2018

Угу, 1000 человек в Латвии, как повод для переброски пары дивизий будущих ихтамнетов.
Беспрецендентная инвазия НАТО на восток.

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ИвАн 19:47 14:02:2018

Кацапы сами начали, а теперь поняли, куда впряглись и скулят.

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Ивану 21:23 14:02:2018

Люди реально на войне,а скулишь это ты здесь на диване ,вместе со своими соплеменниками на счёт оккупации.

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Нашей Родинке, 22:58 14:02:2018

Латвии, всегда было пох, перед кем, ноги раздвигать)))

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Боб 17:45 14:02:2018

Россия слабеет, Латвия усиливается! Кто посмеет на нас напасть?

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ДТТ 18:04 14:02:2018

ПРОАМЕРИКАНСКИЙ ПРЕСТУПНЫЙ ЛАТЫШСКИЙ РЕЖИМ
ВОРУЕТ
МИЛЛИАРДАМИ ЕВРО В ГОД,
А
США НАРАЩИВАЮТ СВОЮ АМЕРИКАНСКУЮ ОККУПАЦИОННУЮ АРМИЮ...

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СМЕРШ 18:23 14:02:2018

Будапешт требует от Киева воздержаться от реализации закона об образовании до его согласования с закарпатскими венграми. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Будапешт из-за разногласий в связи с законом заблокировал заседание комиссии Украины — НАТО, которое планировалось провести 14 — 15 февраля.

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atos 18:44 14:02:2018

Желаю пиндосам найти здесь последнее успокоение.

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123

Мнение
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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (15)

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