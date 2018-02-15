В январе 2017 года США официально переименовали программу военной помощи европейским союзникам в «Европейскую инициативу сдерживания».
Программа предполагает развертывание в странах Европы у границ России от трех до пяти тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием. Российская сторона ранее заявляла, что действия США в военной сфере на территории европейских стран ухудшают ситуацию в области безопасности в Европе, создают риски в этой сфере.
«Мы приветствуем планы по дальнейшему наращиванию американского военного присутствия в Европе, как в виде личного состава, учений, так и техники… Это побуждающий фактор для европейцев делать больше», — заявил в среду генсек НАТО.
При этом Столтенберг отметил, что увеличение присутствия США идет параллельно с наращиванием европейцами собственных усилий в военной сфере.
В Брюсселе 14 и 15 февраля проходит встреча министров обороны стран альянса.
Ранее сообщалось, что США намерены потратить более 200 миллионов долларов на восстановление и модернизацию военных объектов и сооружений на американских авиабазах, расположенных преимущественно в Восточной Европе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Напомним, летом прошлого года вооруженные силы Канады в рамках расширенного присутствия НАТО направили в Латвию около 450 военнослужащих механизированного пехотного батальона и бронетехнику. В эту международную группу под руководством Канады входят более 1000 солдат из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.
Угу, 1000 человек в Латвии, как повод для переброски пары дивизий будущих ихтамнетов.« ответить
Беспрецендентная инвазия НАТО на восток.
Кацапы сами начали, а теперь поняли, куда впряглись и скулят.« ответить
Люди реально на войне,а скулишь это ты здесь на диване ,вместе со своими соплеменниками на счёт оккупации.« ответить
Латвии, всегда было пох, перед кем, ноги раздвигать)))« ответить
Россия слабеет, Латвия усиливается! Кто посмеет на нас напасть?« ответить
ПРОАМЕРИКАНСКИЙ ПРЕСТУПНЫЙ ЛАТЫШСКИЙ РЕЖИМ« ответить
ВОРУЕТ
МИЛЛИАРДАМИ ЕВРО В ГОД,
А
США НАРАЩИВАЮТ СВОЮ АМЕРИКАНСКУЮ ОККУПАЦИОННУЮ АРМИЮ...
Будапешт требует от Киева воздержаться от реализации закона об образовании до его согласования с закарпатскими венграми. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.« ответить
Будапешт из-за разногласий в связи с законом заблокировал заседание комиссии Украины — НАТО, которое планировалось провести 14 — 15 февраля.
Желаю пиндосам найти здесь последнее успокоение.« ответить