Канадские военные, расквартированные в Латвии, вернулись на родину без лишнего шума. Место солдат полка легкой пехоты принцессы Патриции заняли пехотинцы второго батальона Королевского канадского полка, пишет журнал Esprit de corps.

Канадские войска впервые отправились в Латвию семь месяцев назад, как часть батальона НАТО, теоретическая задача которого — отражать «военную агрессию» России, направленную против стран Балтии.

Когда об этом было объявлено, об участии Канады в этой демонстрации силы без устали трубили обычные провоенные трубадуры, которые стремятся вернуть старые добрые времена холодной войны. Некоторые ура-патриоты даже стали называть страны Балтии «северным флангом НАТО», как будто третья мировая война уже началась.

Западные СМИ изображали президента России Владимира Путина безумцем, стремящимся к мировому господству, а заранее запланированные ежегодные учения в России и Республике Беларусь преподносились как предвестье неизбежного вторжения. Так что солдат полка принцессы Патриции можно извинить, если они слегка волновались перед отправкой на границу с «путинской империей зла».

Прошло семь скучных месяцев, и 450 солдат вернулись домой, и уже новых канадских военных ожидает семимесячная разлука с семьей.

В отличие от времен холодной войны, когда механизированная бригадная группа и три эскадрильи истребителей постоянно находились на базах в Германии, миссия в Латвии построена по принципу ротации. Это означает, что, в отличие от времен холодной войны, когда военных отправляли в Германию вместе с семьями, солдаты в Латвии переживают длительную разлуку с женами и детьми.

Обычная длина миссии в Кандагаре составляла полгода, но там действительно стреляли, и расквартированные в Афганистане войска были сфокусированы на боевой задаче. В Латвии никто стрелять не собирается, и верхушка НАТО прекрасно это понимает.

Это можно утверждать с полной уверенностью, основываясь на составе батальонов НАТО в странах Балтии. В батальон под командованием Канады входит также воинский контингент из Испании, Италии, Польши, Словении и Албании. В этом году к нему присоединятся также 200 человек из Словакии и Чехии.

Если бы существовала реальная угроза вторжения России в Латвию, ни один вменяемый командующий НАТО не захотел бы иметь в своем подчинении многоязычную коллекцию вояк, так как в этом нет никакого тактического смысла.

Тем не менее смысл все же есть — экономический. Все эти страны тратят на содержание своих солдат в Латвии собственные оборонные бюджеты. Только Канада выделила на эти цели 134 миллиона долларов.

Экономика Латвии находится в свободном падении со времен вступления страны в ЕС в 2004 году, из двухмиллионного населения 350 тысяч — трудовые и экономические мигранты. Но если НАТО так хочет поддержать страны Балтии экономически, то давайте просто назовем это денежной помощью. Вместо этого мы тратим ресурсы оборонного бюджета на противодействие несуществующей российской угрозе.

Страны Балтии — члены НАТО, и им гарантирована коллективная защита альянса в том случае, если на них действительно нападут. Так что канадским солдатам совершенно необязательно скучать по дому, а 134 миллиона долларов можно потратить на ремонт баз или покупку военной техники для Канады.