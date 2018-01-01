Расширение НАТО на восток — одна из главных причин вражды между Россией и Западом, пишет Neue Zürcher Zeitung. Однако, несмотря на попытки доказать обвинения Москвы в адрес альянса, главным их элементом остаётся «давно известное устное заверение» министра иностранных дел США Бейкера о том, что НАТО «не продвинется ни на дюйм».

Ничто не обострило отношения между Россией и Западом так сильно, как расширение НАТО на восток, пишет автор материала Neue Zürcher Zeitung Ханнес Адомайт. Для Кремля этот шаг североатлантического альянса до сих пор играет ключевую роль. По словам Москвы, расширение НАТО — главный элемент стратегии по «сдерживанию, ослаблению и унижению России». Военные средства этой стратегии — создание военных баз в непосредственной близости к России и «стягивание войск НАТО всё ближе к государственной границе». Позиция Кремля имеет «сильное моральное содержание». Запад обвиняется в нарушении обещания. Расширение НАТО нарушило обязательства, которые американские и европейские политики взяли на себя в 1990 году в связи с объединением Германии Советскому Союзу были даны твёрдые «гарантии» того, что НАТО не продвинется дальше границ бывшей ГДР на восток, если Германия войдёт в альянс. После того как Горбачёв в течение многих лет повторял эти фразы, в октябре 2014 года он рассказал в интервью российским СМИ «историческую правду».

По его словам, «тема экспансии НАТО вообще не обсуждалась, и в 1990-1991 годах она не поднималась». «Ни одна восточноевропейская страна не подняла этот вопрос, даже после того как в 1991 году Варшавский договор перестал существовать», — добавил политик. Однако, несмотря на эти заявления, Кремль по-прежнему «железно держится за байку о «гарантиях НАТО». Сотрудники Архива документов по национальной безопасности при университете Джорджа Вашингтона Светлана Савранская и Томас Блэнтон опубликовали в интернете исследование, подкреплённое множеством документов. Учёные приходят к выводу, что переговоры о роли НАТО в рамках воссоединения Германии не ограничивались восточно-немецкой территорией. Многие лидеры стран Запада рассматривали возможность членства стран Центральной и Восточной Европы в НАТО, однако отказались от этого. Таким образом, сетования России о том, что её ввели в заблуждение, оправданы.

Однако эта аргументация «неубедительна», считает автор материала. Создаётся впечатление, что всплыли новые документы, которые вынуждают переписать историю. Однако главным пунктом остаётся давно известное заверение американского министра иностранных дел Джеймса Бейкера в адрес Горбачёва 9 февраля 1990 года о том, что в случае объединения Германии и её вступления в НАТО альянс «не продвинется на восток ни на дюйм». Если бы это действительно произошло, то это бы означало, что Германия была бы и дальше разделена. В то время как её западная часть принадлежала бы НАТО, статус восточной части остался бы неопределённым. Впоследствии от этой идеи отказались, и переговоры велись только об особом военном статусе бывшей ГДР, резюмирует автор Neue Zürcher Zeitung.