Полиция в воскресенье без составления протокола освободила оппозиционера Алексея Навального, задержанного на Тверской улице в Москве, сообщила «Интерфаксу» его адвокат Ольга Михайлова.

«Протокол так и не составили. С Алексея взяли обязательство о явке, он отпущен домой», — сказала она. Адвокат пояснила, что протокол об административном наказании в отношении Навального могут составить позднее.

Сам оппозиционер отметил, что сотрудники полиции довезли его до Автозаводской, где он снимает квартиру.

Навальный был задержан в воскресенье на Тверской улице и доставлен в отдел полиции по району «Якиманка».

В полиции говорили, что на него будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

25 декабря Центризбирком отказал Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Навальный, ссылаясь на решение ЕСПЧ, заявлял, что обладает этим правом. После отказа ЦИКа он объявил о намерении провести 28 января всероссийскую акцию протеста.

Московские власти не согласовали проведение акции на Тверской и предложили оппозиционеру альтернативные площадки, от которых тот отказался. 26 января прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам шествия и предупредила об ответственности за нарушение закона.

Кроме самого Навального, 28 января были задержаны​ координатор и руководитель его московского штаба — Николай Ляскин и Сергей Бойко. Также сторонники оппозиционера сообщали о задержании в Москве пятерых сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией».

По сведениям портала «ОВД-Инфо», по России в общей сложности было задержано 340 участников акций протеста.