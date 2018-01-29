Навального отпустили из полиции без составления протокола(3)

Лента новостей
Безумная сумма выведенных из России денег. Русский народ ограбили! Навального отпустили из полиции без составления протокола Вейонис отказался уезжать из Риги, как этого хочет народ. И здесь неплохо кормят! Европейский суд запретил тестировать беженцев на сексуальную ориентацию Как США «рубанут» по российской элите и помогут русскому народу. Скоро Связь между разводом «дочери Путина» и санкциями США Ксения Собчак вышла на пикет в центре Чечни KNAB проверит наличные выплаты Рижской думы на сумму 46 млн евро Грабившего геев курсанта МВД России выгнали из вуза
Eще в разделе
Безумная сумма выведенных из России денег. Русский народ ограбили! Европейский суд запретил тестировать беженцев на сексуальную ориентацию Как США «рубанут» по российской элите и помогут русскому народу. Скоро Связь между разводом «дочери Путина» и санкциями США Ксения Собчак вышла на пикет в центре Чечни
Герман Бергер
22:45 28.01.2018
В мире / Россия

Полиция в воскресенье без составления протокола освободила оппозиционера Алексея Навального, задержанного на Тверской улице в Москве, сообщила «Интерфаксу» его адвокат Ольга Михайлова.

«Протокол так и не составили. С Алексея взяли обязательство о явке, он отпущен домой», — сказала она. Адвокат пояснила, что протокол об административном наказании в отношении Навального могут составить позднее.

 

Сам оппозиционер отметил, что сотрудники полиции довезли его до Автозаводской, где он снимает квартиру.

 

Навальный был задержан в воскресенье на Тверской улице и доставлен в отдел полиции по району «Якиманка».

 

В полиции говорили, что на него будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

 

25 декабря Центризбирком отказал Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Навальный, ссылаясь на решение ЕСПЧ, заявлял, что обладает этим правом. После отказа ЦИКа он объявил о намерении провести 28 января всероссийскую акцию протеста.

 

Московские власти не согласовали проведение акции на Тверской и предложили оппозиционеру альтернативные площадки, от которых тот отказался. 26 января прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам шествия и предупредила об ответственности за нарушение закона.

 

Кроме самого Навального, 28 января были задержаны​ координатор и руководитель его московского штаба — Николай Ляскин и Сергей Бойко. Также сторонники оппозиционера сообщали о задержании в Москве пятерых сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией».

 

По сведениям портала «ОВД-Инфо», по России в общей сложности было задержано 340 участников акций протеста.

Интерфакс / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
импотенция 23:04 28:01:2018

Когда же в России реально посадят этого агента США, врага и предателя? У него условный приговор уже есть за мошенничество. Есть уже несколько административных нарушений. По закону можно посадить, но власти нянькаются с ним. Зачем? Лизнуть Западу? Мол, у нас демократия?

« ответить
Profile_default
Janka 23:21 28:01:2018

Carj Nikolaj 2 toze njancilsa s Leninom. a mog srazu golovu rubanutj. mog no ne sdelal. rezultat vse znaet.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 00:35 29:01:2018

Putins baidās par savu reputāciju!

« ответить

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (65)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV