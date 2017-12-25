Навального выдвинули кандидатом в президенты России(3)

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Герман Бергер
19:57 24.12.2017
В мире / Россия

Инициативная группа избирателей в Москве поддержала выдвижение бизнесмена Алексея Навального в президенты России, передает РИА «Новости».

Мероприятие проводится в шатре на пляже в Серебряном Бору в Москве.

 

Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный, осужденный условно по делу о хищении у «Кировлеса», из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году, он имеет право участвовать в президентской кампании лишь после 2028 года.

 

Согласно закону «О выборах президента Российской Федерации», осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

 

Впрочем, как заверила глава ведомства, Центризбирком будет рассматривать документы всех претендентов на пост президента России, которые поступят в комиссию после проведения необходимых предвыборных мероприятий по выдвижению — съездов или собраний инициативных групп.

 

Ранее в воскресенье стало известно о том, что Олег Лурье и Сергей Полонский также намерены выдвинуть свои кандидатуры на пост президента.

Газета.ru / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 20:25 24:12:2017

Vismaz viens normāls prezidenta kandidāts. Atšķirībā no Putina un pārejiem. Tas vieš cerības, ka kaut kad Krievijai būs iespēja kļūt demokrātiskai.

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П у т и н 20:45 24:12:2017

Рашн стаду не нужен молодой, сильный, свободный. Стадо похрюкает и выберет дряблого, лысого недомерка, от которого даже жена-тумбочка сбежала

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dlz77 05:28 25:12:2017

вслед за лениным, следующий человек запада в россии.

архиважно важно, чтобы среди этой эсеро-меньшевистской публики был наш человек.
наденька, чайку, и покрепче.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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