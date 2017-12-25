Центральная избирательная комиссия России отказала оппозиционеру Алексею Навальному в выдвижении кандидатом на пост президента страны на выборах 2018 года. Прямая видеотрансляция с заседания ЦИК в понедельник, 25 декабря, доступна на YouTube.

В Центризбиркоме указали, что группа избирателей в поддержку самовыдвижения Навального не будет зарегистрирована, поскольку оппозиционер не может участвовать в выборах из-за непогашенной судимости по тяжкой статье. Член комиссии Борис Эбзеев указал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не вправе отменять решение российских судебных властей.

Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что комиссия не имеет отношения к вынесению решений по судимостям, в том числе Навального. «Не раз доказано, что шантажировать нас бесполезно», — добавила она.

Ранее Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения журналиста Олега Лурье из-за судимости. Эбзеев пояснил, что тот был осужден на четыре года и освободился из мест заключения в 2011 году за преступление, которое относится к числу тяжких. В этой связи он не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.

Комиссия также отказала в регистрации группы избирателей в поддержку предпринимателя Сергея Полонского. «Анализ документов показал, что количество участников группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, было менее 500 человек, что запрещено законом и поэтому является недостаточным для того, чтобы эту группу зарегистрировать», — сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

В феврале Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно за хищение имущества госпредприятия «Кировлес». Первый приговор по этому делу был вынесен в июле 2013 года. В ноябре 2016-го Верховный суд России, опираясь на постановление ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав подсудимых на справедливое разбирательство, отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в кировский суд. Поскольку второй суд учел, что три года с момента вынесения первого приговора уже прошло, то срок наказания Навальному истечет в августе 2018-го.

У оппозиционера есть еще один условный срок — 3,5 года по делу «Ив Роше» о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Этот приговор был вынесен в 2014-м.