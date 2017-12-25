В Центризбиркоме указали, что группа избирателей в поддержку самовыдвижения Навального не будет зарегистрирована, поскольку оппозиционер не может участвовать в выборах из-за непогашенной судимости по тяжкой статье. Член комиссии Борис Эбзеев указал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не вправе отменять решение российских судебных властей.
Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что комиссия не имеет отношения к вынесению решений по судимостям, в том числе Навального. «Не раз доказано, что шантажировать нас бесполезно», — добавила она.
Ранее Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения журналиста Олега Лурье из-за судимости. Эбзеев пояснил, что тот был осужден на четыре года и освободился из мест заключения в 2011 году за преступление, которое относится к числу тяжких. В этой связи он не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.
Комиссия также отказала в регистрации группы избирателей в поддержку предпринимателя Сергея Полонского. «Анализ документов показал, что количество участников группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, было менее 500 человек, что запрещено законом и поэтому является недостаточным для того, чтобы эту группу зарегистрировать», — сказал член ЦИК Евгений Шевченко.
В феврале Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно за хищение имущества госпредприятия «Кировлес». Первый приговор по этому делу был вынесен в июле 2013 года. В ноябре 2016-го Верховный суд России, опираясь на постановление ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав подсудимых на справедливое разбирательство, отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в кировский суд. Поскольку второй суд учел, что три года с момента вынесения первого приговора уже прошло, то срок наказания Навальному истечет в августе 2018-го.
У оппозиционера есть еще один условный срок — 3,5 года по делу «Ив Роше» о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Этот приговор был вынесен в 2014-м.
Русские никого и ничего не боятся.« ответить
Просто шакала Завального не хотят пиарить, уж очень мерзкое чмо и тошнотик.
По-любому этому клоуну больше 1% не набрать.« ответить
Значит, русские не боятся, что Окурок сдохнет? Ох, как боятся!« ответить
Варзилов быдло плешивое, ты быстрее сдохнешь, как пёс блошивый под забором или в Даугаве, как г0вно потонешь.« ответить
Мы хохлы педики , любим РУССКИХ , любим ПУТИНА , только не выгоняйте нас на годину« ответить
Putins baidās no svaiga un spēcīga konkurenta, tāpēc diskriditē to ar pērkamas tiesu sistēmas palīdzību. Cik paredzami ..« ответить
Putins baidās no Latviešu patriota...« ответить
a vcera pisalos cto on sdoh« ответить
Обьявляем забастовку избирателей« ответить
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zaimisi poreadkom svoego doma i ne umnicai kak silnii umnik« ответить
Обьявляем забастовку избирателей« ответить
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