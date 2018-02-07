Навальный объявил флешмоб против «государственного идиотизма» с запрещенной судом фотографией с Парада Победы 1945 года.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционер Алексей Навальный объявил на своем сайте о начале акции «против государственного идиотизма» в соцсетях, предложив перепостить известную военную фотографию с Парада Победы 1945 года, публикацию которой Исакогорский районный суд Архангельска счел публичной демонстрацией нацистской символики из-за свастики на знаменах побежденных фашистов.

«Если вы повесите ее у себя в соцсетях, то вас привлекут к ответственности и включат в перечень экстремистов и террористов», — предупредил Навальный.

26 апреля 2016 года Михаил Листов из Архангельска разместил эту фотографию на своей стене в соцсети «ВКонтакте». В 2017 году Листов стал волонтером избирательной кампании Навального, и к его странице проявил внимание оперуполномоченный регионального управления ФСБ по Архангельской области старший лейтенант по фамилии Архирейский, занимавшийся «проверкой интернета».

Архирейский обнаружил картинку и написал об этом в полицию. В акте осмотра интернет-страницы, составленном 5 декабря 2017 года в кабинете ФСБ, приводится текстовая запись, сопровождавшая фото: «Нашел в Сети фотографии дедов, которые действительно воевали. Ватные дебилы, найдите на них ХОТЬ ОДНУ георгиевскую ленточку! Пропитанный ботоксом недомерок выдрессировал вас, как собаку Павлова. Вы начинаете идиотское камлание при одном виде полосатой тряпки, за которую в 1945-м вас расстреляли бы на месте».

Полиция возбудила административное дело по статье 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской символики), несмотря на то что эта фотография напечатана на обложке учебника «История России XX века» за 11-й класс Олега Волобуева и Сергея Кулешова.

Исакогорский районный суд Архангельска признал Листова виновным в публичной демонстрации нацистской символики и приговорил к штрафу в тысячу рублей. 59-летний Листов обжаловал решение суда и ждет заседания по своей апелляции.

«Я не отрицал, что упоминаемая в материалах дела страница «ВКонтакте» принадлежит мне. И то, что лично я на ней размещал фотографии. Советские солдаты, это был снимок 1945 года, я был в шоке от того, что к нему могут быть претензии. Мной было сразу заявлено, что эту фотографию я опубликовал как напоминание об исторических событиях, а не для демонстрации атрибутики нацистов. Эту фотографию вообще в учебниках истории печатали! Я отрицал свою вину, но мои доводы не возымели действия», — рассказал 25 января Листов Znak.com.

Для борьбы с «государственным идиотизмом, насаждаемым с самого верха» Навальный призвал пользователей Сети запостить у себя «запрещенную» фотографию с Парада Победы и распространить этот ролик, «чтобы как можно больше народу узнало о том, чем занято сейчас государство».

Кроме того, Навальный предложил родственникам ветеранов отправить эту фотографию им, а у знакомых судей, полицейских и сотрудников ФСБ поинтересоваться, не стыдно ли им работать в системе, занимающейся подобным.

«Статья 20.3 КоАП очень интересная. Если вы привлечены к ответственности по ней, то у государства появляется право включить вас в официальный перечень террористов и экстремистов. А это осложняет жизнь просто кардинальным образом. Например, человек из списка практически не сможет пользоваться услугами банков — ежемесячно «экстремист» может снять наличными не больше 10 тысяч рублей, что меньше прожиточного минимума. В выборах нельзя участвовать. И так далее», — предупредил Навальный.

В Чебоксарах адвоката проверяют за репост фотографии Гитлера

В Чебоксарах прокуратура Московского района начала проверку в отношении адвоката Юрия Иванова, которого подозревают в публичной демонстрации символики нацистов. Скан уведомления надзорного ведомства был опубликован накануне на странице «Адвокатский кабинет Юрия Иванова» в Facebook.

Претензии прокуратуры вызвал репост статьи «Вторая мировая. Первые залпы», опубликованной на сайте «Православие и мир» 1 сентября 2014 года. В материале есть фотография Адольфа Гитлера в нацистской форме, а также карикатура с Гитлером и Сталиным. Указывается, что Иванова могут привлечь по части 1 статьи 20.3 КоАП, сообщает издание Znak.com.

«Ну вот и до меня дотянулись липкие ручонки местного УФСБ. Нашли репост публикации «Вторая мировая. Первые залпы» Арсения Замостьянова, сделанный аж 1 сентября 2014 года. И вот, пожалуйте!» — прокомментировал Иванов.