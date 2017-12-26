Призывы оппозиционера Алексея Навального к бойкоту выборов президента, которые прозвучали после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом, следует изучить на предмет соответствия закону, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также не согласился с мнением, что неучастие главы ФБК в выборах ставит вопрос о легитимности итогов голосования, которое пройдет 18 марта 2018 года.

«Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь добавил, что при принятии решения Центризбирком руководствовался исключительно действующим электоральным законодательством.

По словам Пескова, в Кремле знакомы с разными высказываниями аналитиков, но не согласны с мнением о том, что отказ зарегистрировать Навального может сказаться на кампании. «Безусловно, неучастие [в выборах] одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов», — передает ТАСС заявление представителя Кремля.

Напомним, 25 декабря ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты РФ. Глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что у оппозиционера есть судимость. При этом она обвинила Навального в том, что он якобы собирает деньги незаконным образом и «оболванивает несчастную молодежь».

Оппозиционный политик, в свою очередь, пообещал оспорить решение Центризбиркома «в Конституционном суде и везде, где только можно на свете». Также Навальный пообещал устроить всероссийскую акцию протеста против решения ЦИК.

Как известно, по закону о выборах выдвигаться Навальный не может из-за действующей судимости, к которой все это время апеллировал Кремль. Сам Навальный ранее заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах президента, намеченных на март 2018 года, так как в Конституции России записано, что участвовать в выборах не может лишь тот, кто находится за решеткой.

24 декабря перед подачей документов в ЦИК Навальный заявил, что если его не зарегистрирует, то созданные им по всей стране предвыборные штабы будут работать на бойкот выборов.

Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. Ранее СМИ писали, что в Кремле рассчитывают на победу «основного кандидата» с результатом 70% голосов при явке 70%. Однако проведенные недавно опросы показали, что такой явки не будет — о своей готовности проголосовать пока заявляют менее 60% россиян.