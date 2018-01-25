Навальный раскрыл Европейскому суду суть политики в России(7)

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Герман Бергер
19:10 24.01.2018
В мире / Россия

Алексей Навальный выступил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который рассматривает его жалобу на задержания на митингах в 2012-2014 годах. Он требует признать эти задержания политически мотивированными, передаёт «Медуза».

Навальный отметил, что российские власти согласовывают митинги его сторонников только в отдаленных районах, отказывая в заявках на акции в центре городов. «В ближайшее воскресенье нам предлагают митинговать буквально в лесу, в парке Сокольники», — заявил оппозиционер.

 

По словам Навального, российские власти лишают большую группу граждан возможности высказывать свое мнение. Он отметил, что его Партия прогресса не получила официальной регистрации, а сам он не был допущен к участию в президентских выборах под предлогом судимости по сфабрикованному делу.

 

Европейский суд по правам человека уже рассматривал жалобу Алексея Навального на задержания в 2012-2014 годах и в феврале 2017 года присудил ему компенсацию в размере 63 тысяч евро. Суд признал нарушение прав на свободу и личную неприкосновенность, а также права проводить мирные собрания. Решение о политическом характере задержаний при первом рассмотрении дела вынесено не было.

 

28 января Навальный устраивает всероссийскую акцию с лозунгом бойкота выборов президента России. В Москве его сторонники планируют провести акцию на Тверской улице. Эта заявка не была согласована московскими властями.

Meduza.io / Фото
Комментарии (7)
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Навальный устраивает с лозунгом бойкота выборов президента 19:39 24:01:2018

Анальный, в топку! И лошадь с собой прихвати.

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дед 19:45 24:01:2018

насральный опять где-то нагадил

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П у т и н 19:47 24:01:2018

Окурок будет править сто лет, а рашн макаки будут становиться всё веселее и веселее

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Latviešu patriots 19:50 24:01:2018

Viens no retajiem normālajiem krieviem. Cienu šādu cilvēku.

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Квинто 20:02 24:01:2018

Что ты тут пишешь на русском сайте? Хочешь выделится? Твой язык Гондурас

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Ваня 20:05 24:01:2018

ну так и забирай к себе в латвию может порядок у нас наведёт, а то за 27 лет никого не посадили обворовывают народ

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К 21:41 24:01:2018

Пидора надо было давно загасить что с ним цацкаться

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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