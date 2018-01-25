Алексей Навальный выступил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который рассматривает его жалобу на задержания на митингах в 2012-2014 годах. Он требует признать эти задержания политически мотивированными, передаёт «Медуза».

Навальный отметил, что российские власти согласовывают митинги его сторонников только в отдаленных районах, отказывая в заявках на акции в центре городов. «В ближайшее воскресенье нам предлагают митинговать буквально в лесу, в парке Сокольники», — заявил оппозиционер.

По словам Навального, российские власти лишают большую группу граждан возможности высказывать свое мнение. Он отметил, что его Партия прогресса не получила официальной регистрации, а сам он не был допущен к участию в президентских выборах под предлогом судимости по сфабрикованному делу.

Европейский суд по правам человека уже рассматривал жалобу Алексея Навального на задержания в 2012-2014 годах и в феврале 2017 года присудил ему компенсацию в размере 63 тысяч евро. Суд признал нарушение прав на свободу и личную неприкосновенность, а также права проводить мирные собрания. Решение о политическом характере задержаний при первом рассмотрении дела вынесено не было.

28 января Навальный устраивает всероссийскую акцию с лозунгом бойкота выборов президента России. В Москве его сторонники планируют провести акцию на Тверской улице. Эта заявка не была согласована московскими властями.