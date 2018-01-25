Навальный отметил, что российские власти согласовывают митинги его сторонников только в отдаленных районах, отказывая в заявках на акции в центре городов. «В ближайшее воскресенье нам предлагают митинговать буквально в лесу, в парке Сокольники», — заявил оппозиционер.
По словам Навального, российские власти лишают большую группу граждан возможности высказывать свое мнение. Он отметил, что его Партия прогресса не получила официальной регистрации, а сам он не был допущен к участию в президентских выборах под предлогом судимости по сфабрикованному делу.
Европейский суд по правам человека уже рассматривал жалобу Алексея Навального на задержания в 2012-2014 годах и в феврале 2017 года присудил ему компенсацию в размере 63 тысяч евро. Суд признал нарушение прав на свободу и личную неприкосновенность, а также права проводить мирные собрания. Решение о политическом характере задержаний при первом рассмотрении дела вынесено не было.
28 января Навальный устраивает всероссийскую акцию с лозунгом бойкота выборов президента России. В Москве его сторонники планируют провести акцию на Тверской улице. Эта заявка не была согласована московскими властями.
Анальный, в топку! И лошадь с собой прихвати.« ответить
насральный опять где-то нагадил« ответить
Окурок будет править сто лет, а рашн макаки будут становиться всё веселее и веселее« ответить
Viens no retajiem normālajiem krieviem. Cienu šādu cilvēku.« ответить
Что ты тут пишешь на русском сайте? Хочешь выделится? Твой язык Гондурас« ответить
ну так и забирай к себе в латвию может порядок у нас наведёт, а то за 27 лет никого не посадили обворовывают народ« ответить
Пидора надо было давно загасить что с ним цацкаться« ответить