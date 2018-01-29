На «забастовку избирателей», организованную Алексеем Навальным по всей стране, пришло не так много участников, как ожидалось. Сам Навальный был задержан вскоре после появления на акции в Москве (и вскоре отпущен).

«Критикующему Кремль активисту не дали ни малейшего шанса обратиться к своим сторонникам», — пишет обозреватель австрийского издания Die Presse Ютта Зоммербауэр, полагая, что власть усиливает давление на оппозиционера.

«После задержания Навального, по некоторым оценкам, на Пушкинской площади осталось от 2 до 3 тыс. участников акции. Они собрались вокруг памятника поэту и скандировали такие лозунги, как «Путин — вор», «Россия без Путина», «Долой царя» и «Свобода Навальному», — сообщает журналистка. Согласно организаторам, аналогичные акции прошли более чем в сотне городов по всей России.

«Мы хотим перемен», — сказали в беседе с Зоммербауэр два школьника, участвовавших в московской акции. По словам молодых людей, их побудил прийти запрет ЦИК на участие Навального в выборах: они не хотят голосовать с предрешенным результатом.

«При этом Навальный столкнулся с проблемой. Акции протеста, инициатором которых он становится, похоже, теряют свой размах. Вчера получилось собрать меньше сторонников, чем на похожих акциях в прошлом году. Несмотря на то, что выборы больше похожи на фарс, массового движения протеста не предвидится», — замечает Зоммербауэр.

Кроме того, российская оппозиция расколота. В отличие от Ксении Собчак и Григория Явлинского, двух кандидатов, пользующихся поддержкой критически настроенных к системе избирателей, решивших пойти на выборы, «Навальный полностью исключен из политического шоу. Ему не разрешено выступать на прокремлевских телеканалах — там даже имени его не упоминают», говорится в статье.

«Чем ближе дата выборов, тем интенсивнее давление, которое власть оказывает на оппозиционера. Полиция провела обыски в офисах Навального в воскресенье утром — по официальной версии, из-за информации о заложенной бомбе. Минюст потребовал закрытия фонда, обеспечивающего работу штаба Навального», — говорится в статье.

«Посыл понятен: следует любыми средствами помешать активности Навального. Он не должен участвовать ни в этих, ни в следующих выборах. 41-летний активист борется упорно — подавая встречные иски и с помощью YouTube. Но он, похоже, проиграл эту кампанию», — резюмирует автор.