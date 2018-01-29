«Критикующему Кремль активисту не дали ни малейшего шанса обратиться к своим сторонникам», — пишет обозреватель австрийского издания Die Presse Ютта Зоммербауэр, полагая, что власть усиливает давление на оппозиционера.
«После задержания Навального, по некоторым оценкам, на Пушкинской площади осталось от 2 до 3 тыс. участников акции. Они собрались вокруг памятника поэту и скандировали такие лозунги, как «Путин — вор», «Россия без Путина», «Долой царя» и «Свобода Навальному», — сообщает журналистка. Согласно организаторам, аналогичные акции прошли более чем в сотне городов по всей России.
«Мы хотим перемен», — сказали в беседе с Зоммербауэр два школьника, участвовавших в московской акции. По словам молодых людей, их побудил прийти запрет ЦИК на участие Навального в выборах: они не хотят голосовать с предрешенным результатом.
«При этом Навальный столкнулся с проблемой. Акции протеста, инициатором которых он становится, похоже, теряют свой размах. Вчера получилось собрать меньше сторонников, чем на похожих акциях в прошлом году. Несмотря на то, что выборы больше похожи на фарс, массового движения протеста не предвидится», — замечает Зоммербауэр.
Кроме того, российская оппозиция расколота. В отличие от Ксении Собчак и Григория Явлинского, двух кандидатов, пользующихся поддержкой критически настроенных к системе избирателей, решивших пойти на выборы, «Навальный полностью исключен из политического шоу. Ему не разрешено выступать на прокремлевских телеканалах — там даже имени его не упоминают», говорится в статье.
«Чем ближе дата выборов, тем интенсивнее давление, которое власть оказывает на оппозиционера. Полиция провела обыски в офисах Навального в воскресенье утром — по официальной версии, из-за информации о заложенной бомбе. Минюст потребовал закрытия фонда, обеспечивающего работу штаба Навального», — говорится в статье.
«Посыл понятен: следует любыми средствами помешать активности Навального. Он не должен участвовать ни в этих, ни в следующих выборах. 41-летний активист борется упорно — подавая встречные иски и с помощью YouTube. Но он, похоже, проиграл эту кампанию», — резюмирует автор.
демократия опасносте!« ответить
а когда у Анального был КАКОЙ-ТО вообще вес???« ответить
Если б не платил"сторонникам" своим деньгами, которые напрямую в пиндосском посольстве получает, вообще бы и фио не знал никто бы!!!
Навальный понял что Путин его не боится, не будет марать руки и связыватся с ним, его будет ценить как Немцова, как опозицию. Жаль что Навальный и 1% голосов не соберет! Ему живым до райтинга Немцова не светит достать. Посмертно легко! Так что может смело нанять сам себе килера и обвинить в своем убийстве Путина!« ответить
Навальный-повелитель мух.Собрал вокруг себя 15-летнюю школота,которая и голосовать то не может.И эта школота учит других жить.« ответить
Что противозаконного делает российская власть? Начальный осужден за мошенничество. У него условный срок. По законам РФ люди, имеющие непогашенную судимость, не могут участвовать в выборах. Т.о. западные СМИ лгут, поднимают волну, пытаются опорочить выборы президента в России. И почему эти выборы "фарс"? В них приняли участие десятки людей. Многие просто обычные люди. Не так как в США - только миллиардера. Хоть раз там участвовал простой человек из народа? Нет! В России это возможно - собери 200 тысяч подписей и тебя зарегистрируют как кандидата. Запад срежещет зубами от злобы: россияне массово подписываются за Путина. И поэтому льют грязь на выборы и на Путина. А если бы все стали голосовать за американских марионеток типа Начального, то Запад назвал бы выборы самыми демократичными в мире. Лжецы и лицемеры!« ответить
1) Я просто бы спросил: " А КОГДА дегенерат Навальный пользовался поддержкой ( с большой натяжкой) хотя бы 2% населения России? 2) Делать из Навального - "антипутинского героя" - СМЕШНО. 3) НАМ ДОСТАТОЧНО "либерастов" и "ельцинских ТВАРЕЙ"...... Даже жаль, что их оставят В ЖИВЫХ.....« ответить
"Они собрались вокруг памятника поэту и скандировали такие лозунги, как «Путин — вор», «Россия без Путина», «Долой царя» и «Свобода Навальному», — сообщает "« ответить
журналистка."
**************************************************************************************************
И памятник автору "Полтавы" с недоумением взирал на эту блошиную суету ...