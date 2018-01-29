Навальный теряет политический вес(11)

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Анатолий Тарасов
13:19 29.01.2018
В мире / Россия

На «забастовку избирателей», организованную Алексеем Навальным по всей стране, пришло не так много участников, как ожидалось. Сам Навальный был задержан вскоре после появления на акции в Москве (и вскоре отпущен).

«Критикующему Кремль активисту не дали ни малейшего шанса обратиться к своим сторонникам», — пишет обозреватель австрийского издания Die Presse Ютта Зоммербауэр, полагая, что власть усиливает давление на оппозиционера.

 

«После задержания Навального, по некоторым оценкам, на Пушкинской площади осталось от 2 до 3 тыс. участников акции. Они собрались вокруг памятника поэту и скандировали такие лозунги, как «Путин — вор», «Россия без Путина», «Долой царя» и «Свобода Навальному», — сообщает журналистка. Согласно организаторам, аналогичные акции прошли более чем в сотне городов по всей России.

 

«Мы хотим перемен», — сказали в беседе с Зоммербауэр два школьника, участвовавших в московской акции. По словам молодых людей, их побудил прийти запрет ЦИК на участие Навального в выборах: они не хотят голосовать с предрешенным результатом.

 

«При этом Навальный столкнулся с проблемой. Акции протеста, инициатором которых он становится, похоже, теряют свой размах. Вчера получилось собрать меньше сторонников, чем на похожих акциях в прошлом году. Несмотря на то, что выборы больше похожи на фарс, массового движения протеста не предвидится», — замечает Зоммербауэр.

 

Кроме того, российская оппозиция расколота. В отличие от Ксении Собчак и Григория Явлинского, двух кандидатов, пользующихся поддержкой критически настроенных к системе избирателей, решивших пойти на выборы, «Навальный полностью исключен из политического шоу. Ему не разрешено выступать на прокремлевских телеканалах — там даже имени его не упоминают», говорится в статье.

 

«Чем ближе дата выборов, тем интенсивнее давление, которое власть оказывает на оппозиционера. Полиция провела обыски в офисах Навального в воскресенье утром — по официальной версии, из-за информации о заложенной бомбе. Минюст потребовал закрытия фонда, обеспечивающего работу штаба Навального», — говорится в статье.

 

«Посыл понятен: следует любыми средствами помешать активности Навального. Он не должен участвовать ни в этих, ни в следующих выборах. 41-летний активист борется упорно — подавая встречные иски и с помощью YouTube. Но он, похоже, проиграл эту кампанию», — резюмирует автор.

InoPressa / Фото
Комментарии (11)
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О, нет! 13:30 29:01:2018

демократия опасносте!

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Смешно! 13:38 29:01:2018

а когда у Анального был КАКОЙ-ТО вообще вес???
Если б не платил"сторонникам" своим деньгами, которые напрямую в пиндосском посольстве получает, вообще бы и фио не знал никто бы!!!

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CCCP 13:48 29:01:2018

Навальный понял что Путин его не боится, не будет марать руки и связыватся с ним, его будет ценить как Немцова, как опозицию. Жаль что Навальный и 1% голосов не соберет! Ему живым до райтинга Немцова не светит достать. Посмертно легко! Так что может смело нанять сам себе килера и обвинить в своем убийстве Путина!

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лом 13:31 29:01:2018

Навальный-повелитель мух.Собрал вокруг себя 15-летнюю школота,которая и голосовать то не может.И эта школота учит других жить.

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запад, не лги! 13:38 29:01:2018

Что противозаконного делает российская власть? Начальный осужден за мошенничество. У него условный срок. По законам РФ люди, имеющие непогашенную судимость, не могут участвовать в выборах. Т.о. западные СМИ лгут, поднимают волну, пытаются опорочить выборы президента в России. И почему эти выборы "фарс"? В них приняли участие десятки людей. Многие просто обычные люди. Не так как в США - только миллиардера. Хоть раз там участвовал простой человек из народа? Нет! В России это возможно - собери 200 тысяч подписей и тебя зарегистрируют как кандидата. Запад срежещет зубами от злобы: россияне массово подписываются за Путина. И поэтому льют грязь на выборы и на Путина. А если бы все стали голосовать за американских марионеток типа Начального, то Запад назвал бы выборы самыми демократичными в мире. Лжецы и лицемеры!

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Голос из России 13:41 29:01:2018

1) Я просто бы спросил: " А КОГДА дегенерат Навальный пользовался поддержкой ( с большой натяжкой) хотя бы 2% населения России? 2) Делать из Навального - "антипутинского героя" - СМЕШНО. 3) НАМ ДОСТАТОЧНО "либерастов" и "ельцинских ТВАРЕЙ"...... Даже жаль, что их оставят В ЖИВЫХ.....

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Японский городовой 14:21 29:01:2018

"Они собрались вокруг памятника поэту и скандировали такие лозунги, как «Путин — вор», «Россия без Путина», «Долой царя» и «Свобода Навальному», — сообщает "
журналистка."
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И памятник автору "Полтавы" с недоумением взирал на эту блошиную суету ...

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 