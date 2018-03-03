Организаторы антипремии «Золотая малина» (Razzie Awards) объявили победителей в своих номинациях. Лауреатом награды в категории «Худший фильм» 2017 года стала анимационная картина «Эмоджи фильм».

Номинанты на «Золотую малину» — «токсичные отходы» киноиндустрии прошлого года, как заметили организаторы, — стали известны 22 января. Стать худшей картиной года, кроме «Эмоджи фильма», грозило кинолентам «Трансформеры: Последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

Организаторы «Малины» назвали имена лауреатов в шуточном видеоролике на своем сайте.

Помимо признания в качестве худшей картины, «Эмоджи фильм» также отметили за самый плохой сценарий, а его режиссер Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру. В видео отмечается, что сценарий мультфильма «показывает все, что не так с Голливудом». Пара «отвратительных» эмоджи из той же картины удостоилась победы в номинации за худший актерский дуэт.

Худшим актером с «абсурдно посредственной» игрой стал Том Круз за роль в фильме «Мумия», худшей актрисой признали Тайлера Перри, сыгравшего женщину в картине «Хэллоуин Мэдеи 2».

В категории «Худший актер второго плана» первенство взял Мел Гибсон, сыгравший в фильме «Здравствуй папа, Новый год! — 2», а худшей актрисой в той же номинации стала Ким Бейсингер, исполнившая роль в картине «На пятьдесят оттенков темнее».

Антипремия «Золотая малина» вручается ежегодно накануне оскаровской церемонии, которая в этом году состоится 4 марта. Победителям вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

«Золотую малину» учредил в 1980 году американский публицист Джон Уилсон, с 1982 года ее вручают ежегодно. Название премии происходит от сленгового значения английского слова raspberry («малина») — «знак презрения».