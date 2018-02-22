Назван главный злодей в кино

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Анатолий Тарасов
08:14 22.02.2018
Кино / Новости кино

Эксперты портала Vulture составили рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях.

Список возглавляет Джокер из фильма о Бэтмене «Темный рыцарь» 2008 года. Исполнителя роли Хита Леджера наградили за нее премией «Оскар» посмертно — эта картина стала одной из последних в его фильмографии.

 

На втором месте оказался персонаж Майкла Джордана — Эрик Киллмонгер из вышедшей в 2018 году ленты «Черная Пантера». Третью строчку заняла Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер, ставшая антагонистом в фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года.

 

В топ-10 также вошли Генерал Зод (Теренс Стэмп) из «Супермена», Локи (Том Хиддлстон) из серии фильмов про Мстителей, а также Джокер в исполнении Джека Николсона в «Бэтмене» 1989 года.

 

Отмечается, что критериями отбора стали визуальная выразительность злодея, наличие у него более-менее внятного коварного плана и способность актера, исполняющего роль, «зажечь» зрителя.

РИА Новости / Фото
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