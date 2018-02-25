Воробьев входит в состав тренерского штаба национальной команды с 2014 года. Он отказался комментировать информацию о возможном назначении. Последним местом его работы был магнитогорский «Металлург», откуда он был уволен осенью 2017 года. Он руководил командой с 2015 по 2017 год и выиграл с ней Кубок Гагарина в сезоне-2015/16.
Ранее 25 февраля Знарок заявил, что задумывается об уходе с поста главного тренера сборной. Он рассказал об этом после победы над немцами в финале Олимпиады. Отечественные хоккеисты одержали победу в овертайме — 4:3.
Знарок возглавляет сборную России с 2014 года. Помимо победы на Олимпиаде-2018 он приводил команду к золоту ЧМ-2014, серебру ЧМ-2015 и бронзе на двух последних мировых первенствах.
Он сам, что ли, собирается уйти? Выкинуть его с поста тренера, позорище. С таким составом еле выиграли турнир у команд, состоящих из пенсионеров или игроков студенческих команд. Все, как в 80-х. Когда профессионалы из СССР еле-еле обыгрывали полуголодных финнов.Тогда бы тренеров уволили из сборной через пять секунд после финального свистка.« ответить
Болеешь?« ответить
Ранее 25 февраля Знарок заявил, что задумывается об уходе с поста главного тренера сборной.« ответить
Какие профессионалы 80 х почитай историю игр клоун« ответить
Зачем мне что-то читать?« ответить
Думаешь, условный Третьяк работал токарем?
Ну ты дебил полный, ни ума а лезешь сюда что то комментировать . Тебе где справку выдали ? Хотя и так понятно в куеве« ответить
Нет Третьяк офицер ЦСКА а почитать тебе стоит пригодится для развития« ответить
Зачем мне читать? Мне не десять лет. Я в курсе.« ответить
Левому пассажиру Сане"-купим тебе билет в один конец!!""а левачек,вояка диванный!!??хахахатролль-эльф!!« ответить