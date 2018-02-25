Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев может возглавить сборную России по хоккею в случае ухода с поста Олега Знарка. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает «Р-Спорт».

Воробьев входит в состав тренерского штаба национальной команды с 2014 года. Он отказался комментировать информацию о возможном назначении. Последним местом его работы был магнитогорский «Металлург», откуда он был уволен осенью 2017 года. Он руководил командой с 2015 по 2017 год и выиграл с ней Кубок Гагарина в сезоне-2015/16.

Ранее 25 февраля Знарок заявил, что задумывается об уходе с поста главного тренера сборной. Он рассказал об этом после победы над немцами в финале Олимпиады. Отечественные хоккеисты одержали победу в овертайме — 4:3.

Знарок возглавляет сборную России с 2014 года. Помимо победы на Олимпиаде-2018 он приводил команду к золоту ЧМ-2014, серебру ЧМ-2015 и бронзе на двух последних мировых первенствах.