Назван капитан российской команды по хоккею на Олимпиаде(2)

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Анатолий Тарасов
09:25 30.01.2018
Спорт / Хоккей

Капитаном российской команды по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане будет Павел Дацюк.

«Дацюк будет капитаном», — заявил главный тренер российской команды Олег Знарок на пресс-конференции в Новогорске.

 

По его словам, подготовка к Олимпиаде идет по плану, составлен график. «Мы по нему движемся», — добавил он.

 

Кроме того, он заявил, что за нарушение правил, которые установил Международный олимпийский комитет (МОК) для участия российских спортсменов в Играх в Пхенчхане, хоккеисты могут быть отчислены из команды.

 

«Мы проведем инструктаж, за нарушения будут жесткие наказания, вплоть до отчисления», — сказал Знарок.

 

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

 

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.

 

14 февраля в рамках группового этапа Россия играет с Словакией, 16 февраля — со Словенией, 17 февраля — с США.

Интерфакс / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
Ваня 09:34 30:01:2018

Ждём провала Российского быдло на ОИ

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Может 09:42 30:01:2018

лучше поработаешь пойдешь?

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

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