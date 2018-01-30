Капитаном российской команды по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане будет Павел Дацюк.

«Дацюк будет капитаном», — заявил главный тренер российской команды Олег Знарок на пресс-конференции в Новогорске.

По его словам, подготовка к Олимпиаде идет по плану, составлен график. «Мы по нему движемся», — добавил он.

Кроме того, он заявил, что за нарушение правил, которые установил Международный олимпийский комитет (МОК) для участия российских спортсменов в Играх в Пхенчхане, хоккеисты могут быть отчислены из команды.

«Мы проведем инструктаж, за нарушения будут жесткие наказания, вплоть до отчисления», — сказал Знарок.

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.

14 февраля в рамках группового этапа Россия играет с Словакией, 16 февраля — со Словенией, 17 февраля — с США.