Назван лучший российский фильм года(1)

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Владимир Бучельников
10:37 27.01.2018
Lifenews / Интересно

Лента Клима Шипенко «Салют 7» удостоена премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщает ТАСС.

Церемония награждения началась вечером в пятницу в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». «Спасибо большое всем, кто полюбил наш фильм. Хорошо, когда все заканчивается триумфом», — сказал со сцены продюсер «Салют 7» Сергей Сельянов. В номинации «Лучший фильм» в этом году помимо «Салют 7» были представлены «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

 

Действие ленты «Салют 7» с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях разворачивается 11 февраля 1985 года. ЦУП теряет сигнал со станции. Со спецзаданием туда отправляют космонавтов Виктора Савиных и Владимира Джанибекова.

 

Ежегодная премия «Золотой орел» вручается с 2002 года. В 2017 году лучшим фильмом была признана лента Андрея Кончаловского «Рай».

ТАСС / Фото
Комментарии (1)
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П у т и н 12:48 27:01:2018

Фильм хороший, что удивительно посреди рашн патриотического навоза

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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