Назван неожиданный вред от фруктового чая

Британские ученые доказали, что употребление между приемами пищи кислых напитков, таких как фруктовый чаи, ароматизированная вода и даже вино, приводит к эрозии зубной эмали.

В рамках исследования специалисты Королевского колледжа Лондона изучили питание 300 человек, у каждого из которых была сильно повреждена зубная эмаль. Результаты показали, что употребление кислых напитков, таких как фруктовый чай, алкоголь, ароматизированная вода и сквош (напиток, состоящий из цитрусовых и газированной воды), между приемами пищи увеличивает риск эрозии зубной эмали. Негативное влияние также оказывает долгое удерживание этих напитков во рту перед тем, как проглотить их.

Люди, которые выпивали бокал воды с ломтиком лимона или чашку фруктового чая дважды в день между приемами пищи, оказались в 11 раз более склонны к умеренной или сильной эрозии зубов. Однако этот риск снижался вдвое, стоило только принять напитки во время еды. Эксперты объясняют это тем, что пережевывание пищи увеличивает производство слюны, которая снижает действие кислых напитков на зубы, пишет ВВС.

«Если вы пьете что-то в течение долгого времени, более пяти минут, или если вы удерживаете напиток во рту, или кусаете фрукты в течение нескольких минут, а не съедаете плод целиком, это может нанести серьезный ущерб вашим зубам», — заявила ведущий автор исследования из стоматологического института Королевского колледжа Лондона, доктор Сирша О'Тул.

В качестве решения этой проблемы она предлагает сбалансировать свой рацион. Например, стоит отказаться от фруктового чая утром, если перед сном вы выпили бокал вина, или не следует есть ничего кислого на ужин, если в обед вы съели яблоко.