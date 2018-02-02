Исследователи провели комплексный анализ реакции печени крыс на длительное употребление оливкового и подсолнечного масла, а также рыбьего жира. В частности, специалисты измеряли длину теломер, следили за ультраструктурными изменениями в органе с помощью электронного микроскопа.
В результате у крыс, употреблявших оливковое масло, печень оказалась более здоровой. При этом подсолнечное масло приводило к фиброзу и ультраструктурным изменениям, а рыбий жир увеличивал окислительные процессы, связанные с возрастом, изменял длину теломер и замедлял дыхательную цепь переноса электронов в митохондриях. Кроме того, подсолнечное масло и рыбий жир повышали шансы заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.
Теломеры — концевые участки хромосом, укорачивание которых связано со старением, а удлинение — с возникновением рака.
Метаболический неалкогольный стеатогепатит вызывается чрезмерным накоплением триглицеридов в печени с активацией свободного радикального окисления, повреждения клеточных мембран. При отсутствии должного лечения стеатогепатит переходит в цирроз печени.
Saulespuķu eļļa ir krievu mīļākā eļļa. Ha, indējieties vien.. Es lietoju tikai olīveļļu! Gan cepšanai, gan salātiem!« ответить
Так как там твой олимпийский чемпион Дукурс поживает?« ответить
" В настоящем сезоне Украина удерживает лидерство не только по производству семян подсолнечника, но и по экспорту и производству масла." Вот такие они, твои братья-украинцы. И по пожиранию полсолнечного масла они тоже впереди планеты всей. Хотя, статья явно заказного характера.))))« ответить
Скрытая реклама оливкового масла, только где вы видели чистое натуральное оливковое масло, во всем мире подделывается и продается до 80 % фальшивого масла, а про подсолнечное масло я уже не говорю, в Риге есть несколько больших компаний которые скупают по дешевке использованное подсолнечное масло, которому придают вид нормального и по дешевке толкают бедным, кушайте, кушайте бедные латыши , ведь сейчас как во времена оккупации русскими Латвии нет ГОСТа а есть некие технические требования....« ответить
Priekš mums Latviešiem saulespuķu eļļa ir par prastu! Nelietojam. Vairums lieto rapšu eļļu, es olīvu no Itālijas.« ответить
не зная, какое масло предпочитает наш патриотSS.« ответить
Зато понятно, какой диагноз ставить! И ему, и его ,,большинству,, Генетический модификант обыкновенный.« ответить
Кушать вообще вредно, как и жить, от этого умирают! Полезно только то, что поймал и съел(или выкопал, как повезёт)!« ответить
Эта статья появилась потому, что у торговцев скопилось слишком много рапсового и прочих масел, которые не пользуются спросом, так как люди предпочитают именно подсолнечное и оливковое масла.« ответить
Цены снижать торговцам не хочется, лучше уж заплатить за написание такой статьи и за ее публикацию.
А вот интересно: сколько вести.лв на этом заработали?