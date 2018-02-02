Назван неожиданный вред подсолнечного масла(9)

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Тимур Пушкарев
14:15 01.02.2018
Lifenews / Интересно

Длительное употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира может привести к серьезным проблемам с печенью, выяснили ученые из Гранадского университета. Об открытии сообщается на сайте Medicalxpress со ссылкой на Journal of Nutritional Biochemistry.

Исследователи провели комплексный анализ реакции печени крыс на длительное употребление оливкового и подсолнечного масла, а также рыбьего жира. В частности, специалисты измеряли длину теломер, следили за ультраструктурными изменениями в органе с помощью электронного микроскопа.

 

В результате у крыс, употреблявших оливковое масло, печень оказалась более здоровой. При этом подсолнечное масло приводило к фиброзу и ультраструктурным изменениям, а рыбий жир увеличивал окислительные процессы, связанные с возрастом, изменял длину теломер и замедлял дыхательную цепь переноса электронов в митохондриях. Кроме того, подсолнечное масло и рыбий жир повышали шансы заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.

 

Теломеры — концевые участки хромосом, укорачивание которых связано со старением, а удлинение — с возникновением рака.

 

Метаболический неалкогольный стеатогепатит вызывается чрезмерным накоплением триглицеридов в печени с активацией свободного радикального окисления, повреждения клеточных мембран. При отсутствии должного лечения стеатогепатит переходит в цирроз печени.

РИА Новости / Фото РИА Новости
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 15:13 01:02:2018

Saulespuķu eļļa ir krievu mīļākā eļļa. Ha, indējieties vien.. Es lietoju tikai olīveļļu! Gan cepšanai, gan salātiem!

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Ха, вот ты где?! 16:19 01:02:2018

Так как там твой олимпийский чемпион Дукурс поживает?

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У патриотушки с горя головушка совсем бо-бо 16:38 01:02:2018

" В настоящем сезоне Украина удерживает лидерство не только по производству семян подсолнечника, но и по экспорту и производству масла." Вот такие они, твои братья-украинцы. И по пожиранию полсолнечного масла они тоже впереди планеты всей. Хотя, статья явно заказного характера.))))

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Ну ну н 15:20 01:02:2018

Скрытая реклама оливкового масла, только где вы видели чистое натуральное оливковое масло, во всем мире подделывается и продается до 80 % фальшивого масла, а про подсолнечное масло я уже не говорю, в Риге есть несколько больших компаний которые скупают по дешевке использованное подсолнечное масло, которому придают вид нормального и по дешевке толкают бедным, кушайте, кушайте бедные латыши , ведь сейчас как во времена оккупации русскими Латвии нет ГОСТа а есть некие технические требования....

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Latviešu patriots 15:34 01:02:2018

Priekš mums Latviešiem saulespuķu eļļa ir par prastu! Nelietojam. Vairums lieto rapšu eļļu, es olīvu no Itālijas.

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Весь интернет не мог спокойно жить, 16:46 01:02:2018

не зная, какое масло предпочитает наш патриотSS.

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:-))) 17:00 01:02:2018

Зато понятно, какой диагноз ставить! И ему, и его ,,большинству,, Генетический модификант обыкновенный.

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А, 16:58 01:02:2018

Кушать вообще вредно, как и жить, от этого умирают! Полезно только то, что поймал и съел(или выкопал, как повезёт)!

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Реалист 22:56 01:02:2018

Эта статья появилась потому, что у торговцев скопилось слишком много рапсового и прочих масел, которые не пользуются спросом, так как люди предпочитают именно подсолнечное и оливковое масла.
Цены снижать торговцам не хочется, лучше уж заплатить за написание такой статьи и за ее публикацию.
А вот интересно: сколько вести.лв на этом заработали?

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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