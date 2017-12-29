На желаемый уровень зарплаты влияет возраст, пол и уровень образования, однако в среднем жители Латвии хотели бы получать 1105 евро в месяц. Каждому.

Чаще всего — 26% респондентов — в качестве достаточной указывали зарплату в размере от 801 до 1000 евро, 24% опрошенных жителей назвали сумму от 1001 до 1500 евро. Еще 20% жителей довольствовались бы зарплатой в 601-800 евро, 15% — менее 600 евро, 9% — 1501-2000 евро, тогда как 5 процентам жителей на удовлетворение ежедневных нужд нужна зарплата в более чем 2000 евро.

Желаемый уровень зарплат зависит от половой принадлежности и возрастной категории респондентов. Мужчины чаще женщин указывали в качестве желаемой зарплаты сумму более 1000 евро. В свою очередь, молодежь в возрасте от 18 до 25 лет хотела бы получать до 800 евро в месяц, а жители от 40 до 49 лет чаще указывали сумму более 2000 евро.

Уровень образования также влияет на аппетиты трудящихся. Так, люди с высшим образованием чаще указывали как вполне достаточную зарплату в 1500-2000 евро в месяц, тогда как жителям с основным образованием было труднее ответить на этот вопрос.

Согласно данным Центрального статистического управления Латвии, в третьем квартале этого года средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) в стране повысилась на 7,5% (65 евро) по сравнению с тем же периодом прошлого года и теперь при работе на полную ставку составляет 925 евро.

Нетто-зарплата (после уплаты налогов) выросла на 6,7% (674) по сравнению с прошлым годом. А по сравнению со вторым кварталом этого года нетто-зарплата упала — в прошлом квартале она составляла 676 евро.

ЦСУ отмечает, что с учетом роста потребительских цен на 2,9% реальная покупательная способность увеличилась в третьем квартале только на 3,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.