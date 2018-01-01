Назван самый богатый человек планеты

Самые богатые люди мира стали богаче почти на $1 трлн в уходящем году, согласно индексу миллиардеров, рассчитываемому агентством Bloomberg.

Совокупное состояние людей в списке увеличилось на 23%, до $5,3 трлн с $4,4 трлн конце 2016 года. В целом это соответствует подъему фондовых индексов MSCI World и S&P 500 примерно на 20%.

Наиболее успешным 2017 год стал для главы онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джеффа Безоса — его состояние выросло на $34,2 млрд, благодаря чему он теперь является самым богатым человеком планеты. В конце ноября его состояние превышало $100 млрд, по состоянию на 26 декабря показатель снизился до $99,6 млрд.

Основатель китайского застройщика China Evergrande Хуэй Ка Янь увеличил свое богатство в 4,5 раза, или на $25,9 млрд. После такого впечатляющего успеха он стал самым состоятельным человеком в Азии.

На втором месте в списке азиатских миллиардеров — глава китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ма Хуатенг. Его состояние почти удвоилось и составляет $41 млрд.

В целом 38 китайских миллиардеров в индексе Bloomberg разбогатели в 2017 году на $177 млрд, или на 65%. Это лучший показатель в процентном выражении среди всех стран мира. По данным банка UPS и консалтинговой компании PwC, в 2017 году Азия впервые обогнала США по числу миллиардеров.

Состояние 159 миллиардеров США повысилось на 18%, или на $315 млрд. Теперь они владеют активами на сумму порядка $2 трлн.

Российские долларовые миллиардеры (их в стране 27 человек, по данным Bloomberg) заработали в 2017 году $29 млрд. Теперь их совокупное состояние составляет $275 млрд и превышает показатель 2014 года, до введения санкций в отношении РФ.

ИТ-сектор стал самым выгодным сектором экономики в 2017 году — 57 человек, заработавших в этой сфере свыше $1 млрд, увеличили свое состояние на $262 млрд, или на 35%.