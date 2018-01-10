Назван самый дорогой футболист мира

В августе 2017 года игрок перешел из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро. В парижском клубе также играет 19-летний Килиан Мбаппе, занимающий в списке самых дорогих игроков четвертое место с показателем 192,5 млн евро.
Вторую строчку в списке занимает аргентинец Лионель Месси (202 млн евро), третье — форвард «Тоттенхема» англичанин Харри Кейн (194,7 млн евро).
В десятку самых дорогих игроков также входят аргентинец Паоло Дибала, англичанин Делле Алли, бельгийцы Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку, а также французы Антуан Гризманн и Поль Погба.
Неожиданно низкую позицию (49-ю) занимает действующий обладатель «Золотого мяча» и победитель чемпионата Европы португалец Криштиану Роналду — его трансферная стоимость оценена в 80,4 млн евро. Виной тому невысокая результативность звезды «Реала» в этом сезоне, а также тот факт, что ему скоро исполнится 33 года.
При расчете трансферной стоимости игрока во внимание принимались такие ключевые факторы, как возраст, амплуа, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели, роль в сборной команде и т.п.
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