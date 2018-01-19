Назван злодей для третьей части «Джона Уика»

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Анатолий Тарасов
13:29 18.01.2018
Кино / Новости кино

По данным That Hashtag Show, Хироюки Санада («47 ронинов», «Росомаха: Бессмертный») пополнил каст третьей части «Джона Уика», где сыграет центрального антагониста ‒ главу японского преступного синдиката.

Предполагается, что режиссёрское кресло снова займёт Чэд Стахелски, а к своим ролям вернутся Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн, Иэн МакШэйн, Руби Роуз и Коммон. Сценаристом выступил автор двух первый частей трилогии Дерек Кольстад.

 

Съёмки «Джона Уика 3» стартуют 1 марта и пройдут в Нью-Йорке, а также частично в Испании и России. Мировая премьера третьего фильма о похождениях неутомимого киллера ожидается 17 мая 2019 года.

Vesti.lv / Фото
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