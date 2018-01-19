Назван злодей для третьей части «Джона Уика»

Предполагается, что режиссёрское кресло снова займёт Чэд Стахелски, а к своим ролям вернутся Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн, Иэн МакШэйн, Руби Роуз и Коммон. Сценаристом выступил автор двух первый частей трилогии Дерек Кольстад.
Съёмки «Джона Уика 3» стартуют 1 марта и пройдут в Нью-Йорке, а также частично в Испании и России. Мировая премьера третьего фильма о похождениях неутомимого киллера ожидается 17 мая 2019 года.
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