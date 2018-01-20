Названа причина смерти музыканта Тома Петти

Американский рок-музыкант Том Петти скончался от случайной передозировки лекарственных средств. Об этом сообщает портал о жизни знаменитостей TMZ.

По утверждению властей, у музыканта отказали органы из-за токсичного коктейля из снотворного, седативного, обезболивающего и антидепрессантов. Согласно отчету, когда бригада скорой прибыла к нему домой в калифорнийском городе Малибу, медики не обнаружили пульс у пациента, сумели завести сердце на месте, но по пути в больницу пациент снова был без пульса на протяжении 20 минут. В больничной палате он перенес вторую остановку сердца, спустя 21 час была констатирована смерть.

Семья музыканта рассказала, что Петти решил отправиться в 53-дневный гастрольный тур, упал с сердечным приступом и сломал бедро. Постоянные непереносимые боли и вынудили его принимать лекарства.

Том Петти и его группа The Heartbreakers стали известны в 1970-е годы. В 2002 году группа попала в Зал славы рок-н-ролла. Также музыканту удалось добиться успеха и в сольной карьере. Всего же в его дискографию входит три сольных альбома и 13 альбомов в составе The Heartbreakers.

Музыкант умер 3 октября 2017 года.