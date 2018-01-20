Названа причина смерти музыканта Тома Петти

Лента новостей
В Турции сошел с трассы автобус со школьниками: 11 погибших Брюс Уиллис продает квартиру в Нью-Йорке за 17 миллионов долларов Вслед за зарплатами канцелярию президента вынудили рассказать и о премиях Депортированная Курлаева не осталась в долгу у Латвии, выпустив новый фильм (+ВИДЕО) Тренер Дукурсов заговорил о заговоре против славных латвийских скелетонистов Растительные масла: какое выбрать — подсолнечное или оливковое? Эстонцев призывают выстроить цепь от алкогольного магазина в Латвии до Таллинна Латвийский фигурист остался в шаге от медали чемпионата Европы (+ВИДЕО) Чакша готова одобрить идею, что рецепты будут выписывать и медсестры
Eще в разделе
Депортированная Курлаева не осталась в долгу у Латвии, выпустив новый фильм (+ВИДЕО) Эстонцев призывают выстроить цепь от алкогольного магазина в Латвии до Таллинна Звезда КВН умерла при загадочных обстоятельствах Вот как часто нужно заниматься сексом в вашем возрасте Смывший грехи в Днепре Саакашвили стал звездой соцсетей
Виталий Вавилкин
08:30 20.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Американский рок-музыкант Том Петти скончался от случайной передозировки лекарственных средств. Об этом сообщает портал о жизни знаменитостей TMZ.

По утверждению властей, у музыканта отказали органы из-за токсичного коктейля из снотворного, седативного, обезболивающего и антидепрессантов. Согласно отчету, когда бригада скорой прибыла к нему домой в калифорнийском городе Малибу, медики не обнаружили пульс у пациента, сумели завести сердце на месте, но по пути в больницу пациент снова был без пульса на протяжении 20 минут. В больничной палате он перенес вторую остановку сердца, спустя 21 час была констатирована смерть.

 

Семья музыканта рассказала, что Петти решил отправиться в 53-дневный гастрольный тур, упал с сердечным приступом и сломал бедро. Постоянные непереносимые боли и вынудили его принимать лекарства.

 

Том Петти и его группа The Heartbreakers стали известны в 1970-е годы. В 2002 году группа попала в Зал славы рок-н-ролла. Также музыканту удалось добиться успеха и в сольной карьере. Всего же в его дискографию входит три сольных альбома и 13 альбомов в составе The Heartbreakers.

 

Музыкант умер 3 октября 2017 года.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (5)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV