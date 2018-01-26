Названа самая опасная трущоба Риги

Здание на ул. Виландес 11 находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент и в любую сторону, в том числе и на тротуар. Вдоль него – по настоянию Рижской думы — установлен временный пешеходный переход, однако он в случае обвала от падающих обломков не спасет. Бесполезной окажется и зеленая сетка, укутывающая здание.

Дом на ул. Виландес 11 – сегодня самая опасная в городе развалина. К такому выводу пришла комиссия по деградирующим среду зданиям под руководством председателя комитета имущества Олега Бурова в ходе своего выездного заседания 25 января. Специалисты, проводившие исследование состояния памятника архитектуры, солидарны в том, что оно аварийное и что меры нужно принимать незамедлительно, чтобы не повторилась трагедия «Золитуде» или ночной обвал на ул. Иерузалемес 3.

Дом на Виландес уже давно – с 2006 года — попал в поле зрения борцов с трущобами. С 2014 года он обложен повышенным налогом. В июле прошлого года было принято решение о принудительном приведении в порядок этого бывшего шедевра югендстиля государственного значения. Одно из строений, значившихся под этим номером, владельцы снесли, вдоль тротуара установили деревянный туннель и предупреждающие об опасности знаки.

Далее нужно было разработать проект консервации здания, чтобы он перестал угрожать безопасности людей. Однако хозяйка перестала выходить на связь. А стены оставшегося здания пошли глубокими трещинами, окна зияют провалами, крыша отсутствует, и перекрытия после пожар, который случился в 2011 году, утратили несущую способность, и за прошедший год ситуация только ухудшилась.

Обследовав здание, специалисты комиссии пришли к выводу, что больше откладывать нельзя. Тут же, на месте, решили: переквалифицировать трущобу на более опасную категорию А со всеми вытекающими, в том числе, материальными последствиями. Свое негодование выразил и представитель Инспекции по охране памятников. От ценного наследия осталась только одна фасадная стена. По закону, ее элементы – балкон, скульптуры, башенку – нужно демонтировать, сохранить и вернуть на место в обновленном виде.

Представители хозяев заверили, что у них есть твердое намерение реновировать дом. Заключен договор с архитектором, который собирается в ближайшие пару недель закончить проект. Выбрана строительная фирма, которой планируется поручить реконструкцию.

— Однако медлить больше нельзя. Холодная погода, колебания температур могут спровоцировать обвал. Так что нынешнее предупреждение последнее, — заявил Олег Буров.

Если владельцы в ближайшее время не законсервируют здание, то в марте оно будет снесено за средства города, после чего убытки будут взысканы с хозяев.