Безумная сумма выведенных из России денег. Русский народ ограбили!(11)

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Герман Бергер
22:59 28.01.2018
В мире / Россия

Отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов. Об этом рассказал экономический советник президента России и член Национального финансового совета Банка России Сергей Глазьев, выступая в рамках проходящего в Москве Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, передает Rambler News Service.

«Россия — самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше одного триллиона долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении», — заявил он.

 

Напомним, ранее стало известно, что, по данным бюро экономических исследований США, в 2016 году граждане России держали на счетах в офшорах свыше 1 триллиона долларов США

 

Офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам валового национального дохода (ВНД), объем резервов страны составляет 25 процентов от ВНД. Об этом говорится в исследовании Национального бюро экономических исследований США.

 

Объем валютных резервов России составляет почти 350 миллиардов долларов (данные ЦБ на 1 августа). Таким образом, согласно оценке бюро, в офшорах хранится свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей.

 

При этом объем офшорного капитала равен по величине финансовым активам внутри страны, отмечается в документе. «То есть объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах, — равен активам, хранимым всем населением России внутри страны», — подчеркивают авторы исследования. 

 

Эксперты указывают на экстремальный уровень неравенства и концентрацию ресурсов на основе ренты. В настоящее время перекос в распределении доходов в России находится на уровне США — 1 процент граждан получают 20-25 процентов всех доходов в стране.

 

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Lenta.ru / Фото
Комментарии (11)
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триллион= 1000 миллиардов = 1.000.000 миллионов 23:25 28:01:2018

1.000.000.000.000 $. Считаем дальше. В Росии в 90-х было примерно 150 миллионов человек, вот и считайте что у каждого росиянина от младенца до старика угнали по новенькой иномарке. На Руси хорошая была традиция ворам руки рубить, а казнокрадов на кол сажать живьём....

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ин-на 00:19 29:01:2018

а сколько пиндосовская мразь у своего народа украла денег и никаких цифр не хватит, чтобы сосчитать

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Да уж 01:48 29:01:2018

Российскому народу ничего не принадлежит, все окучили Воффкины дружки, страна терпил.

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Саня 23:28 28:01:2018

Вовка родиной торгует?

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Большой вопрос 23:45 28:01:2018

вот у кого латыши научились воровать: у российских казнокрадов. Если сравнить объём выведенных или украденных средств на душу населения, ещё не известно, кто больше нахапал: латышские чиновники-олигархи или российские..

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Справедливый 00:49 29:01:2018

По соотношннию на душу населения из Латвии выведено денег больше,вообще все.Только таким как patriots ето не понятно.А что вообще им понятно?????

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Ну 01:49 29:01:2018

Россиян можгно утешить, есть страны, где у народа и побольше воруют.

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Из Латгалии. 23:45 28:01:2018

Какое нам дело до России. Посчитайте, сколько у нас выведено денег.

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RusLv 23:56 28:01:2018

Европейский союз был «несправедлив» по отношению к Америке в плане торговых отношений. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Так американский лидер ответил на вопрос британских СМИ о брексите и о том, как он бы вёл переговоры с ЕС в такой ситуации.
«Я бы заявил, что Евросоюз совсем не так хорош, как его представляют, и занял бы более жёсткую позицию по выходу из него. Знаете, мне совсем не нравится Европейский союз. Я представляю здесь Соединённые Штаты, и ситуация очень несправедливая. Мы не можем добиться выхода нашей продукции на европейские рынки, это очень, очень сложно», — отметил Трамп

« ответить
12

Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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