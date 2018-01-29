«Россия — самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше одного триллиона долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении», — заявил он.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным бюро экономических исследований США, в 2016 году граждане России держали на счетах в офшорах свыше 1 триллиона долларов США.
Офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам валового национального дохода (ВНД), объем резервов страны составляет 25 процентов от ВНД. Об этом говорится в исследовании Национального бюро экономических исследований США.
Объем валютных резервов России составляет почти 350 миллиардов долларов (данные ЦБ на 1 августа). Таким образом, согласно оценке бюро, в офшорах хранится свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей.
При этом объем офшорного капитала равен по величине финансовым активам внутри страны, отмечается в документе. «То есть объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах, — равен активам, хранимым всем населением России внутри страны», — подчеркивают авторы исследования.
Эксперты указывают на экстремальный уровень неравенства и концентрацию ресурсов на основе ренты. В настоящее время перекос в распределении доходов в России находится на уровне США — 1 процент граждан получают 20-25 процентов всех доходов в стране.
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1.000.000.000.000 $. Считаем дальше. В Росии в 90-х было примерно 150 миллионов человек, вот и считайте что у каждого росиянина от младенца до старика угнали по новенькой иномарке. На Руси хорошая была традиция ворам руки рубить, а казнокрадов на кол сажать живьём....« ответить
а сколько пиндосовская мразь у своего народа украла денег и никаких цифр не хватит, чтобы сосчитать« ответить
Российскому народу ничего не принадлежит, все окучили Воффкины дружки, страна терпил.« ответить
Вовка родиной торгует?« ответить
вот у кого латыши научились воровать: у российских казнокрадов. Если сравнить объём выведенных или украденных средств на душу населения, ещё не известно, кто больше нахапал: латышские чиновники-олигархи или российские..« ответить
По соотношннию на душу населения из Латвии выведено денег больше,вообще все.Только таким как patriots ето не понятно.А что вообще им понятно?????« ответить
Россиян можгно утешить, есть страны, где у народа и побольше воруют.« ответить
Какое нам дело до России. Посчитайте, сколько у нас выведено денег.« ответить
Европейский союз был «несправедлив» по отношению к Америке в плане торговых отношений. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Так американский лидер ответил на вопрос британских СМИ о брексите и о том, как он бы вёл переговоры с ЕС в такой ситуации.« ответить
«Я бы заявил, что Евросоюз совсем не так хорош, как его представляют, и занял бы более жёсткую позицию по выходу из него. Знаете, мне совсем не нравится Европейский союз. Я представляю здесь Соединённые Штаты, и ситуация очень несправедливая. Мы не можем добиться выхода нашей продукции на европейские рынки, это очень, очень сложно», — отметил Трамп