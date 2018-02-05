АК-130 позволяет делать 80 выстрелов в минуту, снаряд массой около 33 килограммов способен поразить цель на расстоянии до 23 километров. Система оснащена РЛС сопровождения цели, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. При этом вес системы очень велик — более 100 тонн, еще около 40 тонн — масса погреба. Для сравнения, американская 127-миллиметровая одноствольная установка Mk 45 весит 45 тонн, однако, в ее погребе лишь 20 готовых к выстрелу зарядов, говорится в статье. При этом российская пушка может нести в девять раз больше снарядов.
Благодаря таким характеристикам, как скорострельность, масса снаряда и большой боекомплект, АК-130 может считаться одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от роя беспилотников. Это также означает, что она превосходно подходит для огневой поддержки сухопутных войск и представляет смертельную угрозу для любого корабля противника, оказавшегося в зоне поражения. Таким образом, крупнокалиберные морские орудия продолжают оставаться полезными и в современных условиях, отмечает автор.
История происхождения этой «монструозной» артиллерийской системы восходит к Второй Мировой войне, когда советские моряки были недовольны низкой скорострельностью орудий калибра 100-130 миллиметров, мешавшей эффективно использовать их против вражеской авиации. Разработки велись в пятидесятые годы, однако в 1957 году Никита Хрущев запретил создание морских пушек калибром более 76 миллиметров, напоминает автор.
Из-за этого решения крупнокалиберная артиллерия советских кораблей долгое время оставалась малоэффективной, пока, наконец, в 1967 году не началась работа над современной автоматической пушкой. Уже первые одноствольные 130-миллиметровые установки, выпущенные в 1969 году, имели много общего с АК-130. Двуствольная система, получившая это название, была принята на вооружение в 1985 году.
делать 80 выстрелов в минуту A čto budet so stvolom pri takoi skorostreļnosti?« ответить
Не, нетицу. Не верю. русские стреляют тока из рогатки со своих ржавых пасудин. Один катер Великой Америки разгромит их ржавый флот.« ответить
Neperevodi strelki, a otvetj na vopros. Iz kalaša probival intensivno streljatj? Vrjadli, a tak bi ponjal sutj voprosa.« ответить
Дурь,а если бы написали 4800 выстрелов в час (что одно и то же с 80 выстрелами в минуту) ,ты бы то же задавал вопрос:как это можно целый час так стрелять?!Речь,барашка,идёт о скорости,а не о продоложительности!Никто целую минуту из такой пушки палить не планирует,максимум короткими очередями 4 выстрела в три секунды,этого вполне достаточно.« ответить
vova, ti dumaesh cto ti umnee konstruktorov?« ответить
pokazi ka svoi izobretenija - mi ocenim kto umnee.
и это чудо техники будет "работать" по квадрациклам,воздушным змеям и надувным лодкам?или будет "обробатывать" стоящие на приколе закупленные на сотни миллионов народных денег,самостоятельно непередвигающиеся,ржавые стальные "гробешники"?!:))))« ответить
Никита Хрущев запретил создание морских пушек калибром более 76 миллиметров« ответить