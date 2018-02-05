Названо лучшее артиллерийское вооружение(7)

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Анатолий Тарасов
10:06 05.02.2018
Техно / Оружие

Российская 130-миллиметровая корабельная автоматическая пушка АК-130 — один из лучших современных образцов артиллерийского вооружения, пишет издание National Interest.

АК-130 позволяет делать 80 выстрелов в минуту, снаряд массой около 33 килограммов способен поразить цель на расстоянии до 23 километров. Система оснащена РЛС сопровождения цели, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. При этом вес системы очень велик — более 100 тонн, еще около 40 тонн — масса погреба. Для сравнения, американская 127-миллиметровая одноствольная установка Mk 45 весит 45 тонн, однако, в ее погребе лишь 20 готовых к выстрелу зарядов, говорится в статье. При этом российская пушка может нести в девять раз больше снарядов.

 

Благодаря таким характеристикам, как скорострельность, масса снаряда и большой боекомплект, АК-130 может считаться одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от роя беспилотников. Это также означает, что она превосходно подходит для огневой поддержки сухопутных войск и представляет смертельную угрозу для любого корабля противника, оказавшегося в зоне поражения. Таким образом, крупнокалиберные морские орудия продолжают оставаться полезными и в современных условиях, отмечает автор.

 

История происхождения этой «монструозной» артиллерийской системы восходит к Второй Мировой войне, когда советские моряки были недовольны низкой скорострельностью орудий калибра 100-130 миллиметров, мешавшей эффективно использовать их против вражеской авиации. Разработки велись в пятидесятые годы, однако в 1957 году Никита Хрущев запретил создание морских пушек калибром более 76 миллиметров, напоминает автор.

 

Из-за этого решения крупнокалиберная артиллерия советских кораблей долгое время оставалась малоэффективной, пока, наконец, в 1967 году не началась работа над современной автоматической пушкой. Уже первые одноствольные 130-миллиметровые установки, выпущенные в 1969 году, имели много общего с АК-130. Двуствольная система, получившая это название, была принята на вооружение в 1985 году.

РИА Новости / Фото
Комментарии (7)
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Vova 10:13 05:02:2018

делать 80 выстрелов в минуту A čto budet so stvolom pri takoi skorostreļnosti?

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латвиешу педриотс 10:26 05:02:2018

Не, нетицу. Не верю. русские стреляют тока из рогатки со своих ржавых пасудин. Один катер Великой Америки разгромит их ржавый флот.

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Vova 10:32 05:02:2018

Neperevodi strelki, a otvetj na vopros. Iz kalaša probival intensivno streljatj? Vrjadli, a tak bi ponjal sutj voprosa.

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Эксперт 11:02 05:02:2018

Дурь,а если бы написали 4800 выстрелов в час (что одно и то же с 80 выстрелами в минуту) ,ты бы то же задавал вопрос:как это можно целый час так стрелять?!Речь,барашка,идёт о скорости,а не о продоложительности!Никто целую минуту из такой пушки палить не планирует,максимум короткими очередями 4 выстрела в три секунды,этого вполне достаточно.

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Janka 11:04 05:02:2018

vova, ti dumaesh cto ti umnee konstruktorov?
pokazi ka svoi izobretenija - mi ocenim kto umnee.

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Хм 10:51 05:02:2018

и это чудо техники будет "работать" по квадрациклам,воздушным змеям и надувным лодкам?или будет "обробатывать" стоящие на приколе закупленные на сотни миллионов народных денег,самостоятельно непередвигающиеся,ржавые стальные "гробешники"?!:))))

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nu vot 11:33 05:02:2018

Никита Хрущев запретил создание морских пушек калибром более 76 миллиметров

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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