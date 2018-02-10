Названо сбившее израильский истребитель в Сирии оружие(8)

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Герман Бергер
13:53 10.02.2018
В мире / Война

Удары по израильским самолетам, которые были задействованы в налетах на военные объекты на территории Сирии, велись из зенитно-ракетных комплексов советского и российского производства С-200 и «Бук». Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передает РИА Новости.

На вопросы журналистов о том, кто открыл огонь по самолетам, Конрикус заявил, что это были именно батареи ПВО сирийских правительственных войск. Полковник никак не прокомментировал вопрос о том, воспользовались ли израильские военные каналом экстренной связи с Россией, установленным в 2015 году, чтобы избежать случайных столкновений во время проведения операций в Сирии.

 

Ранее 10 февраля сообщалось, что сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории страны. В пресс-службе израильской армии рассказали о крушении одного самолета F-16, принимавшего участие в авианалете, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.

 

В ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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П у т и н 14:11 10:02:2018

Дакажити, выфсёврёти, ихтамнет

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А че тебе доказывать , придурок? 14:19 10:02:2018

Заплати за электрибу, а то Комп отключится. Без тебя будет скучно.

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Саня 14:16 10:02:2018

321-й БУК?
Скрепно.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:22 10:02:2018

антироссийская коалиция ищет в защите воздушного пространства слабые места...
ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

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Vova 17:08 10:02:2018

Vistrelili vesj zapas. Poka rusiči podvezut ješčo, možno ļotatj kak hočeš.

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Пальмира 15:37 10:02:2018

Самолет был сбит над территорией Сирии, сирийскими ПВО. Не хер евреям летать над территорией чужого государства.

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Latviešu patriots 15:49 10:02:2018

Žīdiem taisnība, nexren viņus provocēt!

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Толик 16:40 10:02:2018

Евреи обычно жестко отвечают, чтоб не повадно было, но сирийцев наверно уже трудно запугать.
Будут отвечать в меру сил.

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)