На вопросы журналистов о том, кто открыл огонь по самолетам, Конрикус заявил, что это были именно батареи ПВО сирийских правительственных войск. Полковник никак не прокомментировал вопрос о том, воспользовались ли израильские военные каналом экстренной связи с Россией, установленным в 2015 году, чтобы избежать случайных столкновений во время проведения операций в Сирии.
Ранее 10 февраля сообщалось, что сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории страны. В пресс-службе израильской армии рассказали о крушении одного самолета F-16, принимавшего участие в авианалете, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.
В ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны.
Дакажити, выфсёврёти, ихтамнет« ответить
Заплати за электрибу, а то Комп отключится. Без тебя будет скучно.« ответить
321-й БУК?« ответить
Скрепно.
антироссийская коалиция ищет в защите воздушного пространства слабые места...« ответить
ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
Vistrelili vesj zapas. Poka rusiči podvezut ješčo, možno ļotatj kak hočeš.« ответить
Самолет был сбит над территорией Сирии, сирийскими ПВО. Не хер евреям летать над территорией чужого государства.« ответить
Žīdiem taisnība, nexren viņus provocēt!« ответить
Евреи обычно жестко отвечают, чтоб не повадно было, но сирийцев наверно уже трудно запугать.« ответить
Будут отвечать в меру сил.