Предполагается, что погибшие служили в частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По данным СМИ, 7 февраля группа бойцов ЧВК в составе около 600 человек вместе с правительственными силами предприняла попытку захвата нефтеперерабатывающего завода, контролируемого «Сирийскими демократическими силами» — союзниками США в регионе. В ответ коалиция США нанесла удар по «вагнеровцам».
Как отмечает CIT, из постов в соцсетях и заметов в СМИ стало известно о гибели во время атаки Алексея Шихова из Нижнего Новгорода, который ранее воевал в Донбассе
Также погиб боец по имени Владимир с позывным «Апостол» (об этом сообщил представитель организации «Русь Триединая»).
Третьим погибшим стал Руслан Гаврилова из Свердловской области (о его смерти сообщило екатеринбургское издание E1.ru).
До этого стали известны имена еще пяти погибших. Всего, по данным разных источников, в ходе той атаки могли погибнуть от полутора десятков до нескольких сотен россиян.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сегодня непонятным вопрос одного из журналистов о возможности объявления траура в связи с гибелью в Сирии большого числа российских граждан.
«Призываем все-таки не руководствоваться ошибочной информацией — преднамеренной или не преднамеренной, и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, дабы не быть в плену у искаженных данных», — добавил представитель Кремля (цитата ТАСС).
_Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сегодня непонятным вопрос_« ответить
Молодец, Навка. Ихтамнет, значит, ихтамнет.
А, если они по собственной воле в отпуске поехали туда на сафари, то это их проблемы.
Ух жарко им сейчас и вилы в бок колятся.« ответить
Надеемся увидеть еще сотню имен погибших оккупантов.« ответить
А чего это ты, глист, так своих хозяев то не любишь? Ведь оккупанты в Сирии это только твои хозяева сша со своей сворой шавок, которые "коалиция"! :)« ответить
Убивать, убивать и ещё раз убивать американских собак!« ответить
пока всё идёт с точностью на оборот.« ответить
А началось все с того, что в ночь с седьмого на восьмое февраля в Интернет была заброшена странная новость от скаклов о якобы «огромных потерях российских военных» в бою у населенного пункта Хашшам в провинции Дейр-эз-Зор (вариант украинских источников - «гибель наемников из России»).« ответить
Первоисточниками всей этой наисекретнейшей информации стали: Игорь Гиркин (Стрелков), группа Conflict Intelligence Team, el-murid (Анатолий Несмиян). Вскоре к распространению «инсайда» подключился даже адвокат Фейгин. и пришло время «триумфальных» публикаций СМИ Украины.
Невозможно всерьез воспринимать заявления великого «стратега» Гиркина-Стрелкова, по данным которого, число павших в этом боестолкновении достигло аж 600 человек. Не менее сложно верить и группе Conflict Intelligence Team во главе с Русланом Левиевым, которому не дают спать спокойно лавры Bellingcat. Здесь сообщают о «200 и более погибших».
И ещё:
Дальше эта история стала обрастать слухами, домыслами, которые назывались «совершенно достоверными фактами» и чуть ли не «свидетельствами очевидцев боя». При этом, конечно, пишущие ссылались на совершенно «официальные» данные Пентагона и заявления американских военных. Что же об этом действительно говорил Пентагон? 8 февраля CBS News сообщил об авиаударах США, нанесенных в ответ на атаку войск правительственных войск САР.
В публикации выдвигается предположение, что под удар могли попасть не только сирийские военные, но и россияне из ЧВК, и если это так, то это станет «первым случаем, когда от американского удара пострадали русские». В этом же материале приводятся слова главы Пентагона Джеймс Маттиса, который не отрицает того, что под удар могли попасть русские, но не считает, что «у русских могли быть какие-либо потери».
Однако блогеры, расписывая в красках бой и называя цифры потерь, ссылались на некие видеофакты, которые якобы имеются у американского оборонного ведомства. Правда, ни одной ссылки на такие «факты» за все дни, пока эта история с ЧВК бурлит в Интернете, показано не было. И это намекает нам на то, что никаких «видеофактов» нет и не было.
Gaidīšu jaunus paziņojumus par krievu okupantu nāves gadījumiem Sīrijā. Tie būs svētki!« ответить