Названы имена восьми погибших от удара США «вагнеровцев»(8)

Лента новостей
МОК ошибочно не пригласил двух российских спортсменов на ОИ-2018 В Латвии сыграли в «голый хоккей». Есть победители! Нарушители прячутся от фоторадаров Почему не надо бояться критики Чиновников замучил бумажный зуд НАТО поддерживает наращивание войск США в Европе Латвийские саночники заняли 6-е и 14-е место в Пхенчхане Рост цен спрятался за статистику Тим Кук предсказал деньгам скорую смерть
Eще в разделе
НАТО поддерживает наращивание войск США в Европе Скромный вклад Украины в борьбу с ИГ объяснили происками России Эксперты: Украине грозит третий майдан и прорыв госграницы Депутат Госдумы РФ предложил нюхать людей в поисках геев Солгавший о встрече с Путиным голландский министр подал в отставку
Владимир Бучельников
12:00 14.02.2018
В мире / Россия

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила свидетельства гибели еще троих россиян при ударе коалиции США в Сирии.

Предполагается, что погибшие служили в частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По данным СМИ, 7 февраля группа бойцов ЧВК в составе около 600 человек вместе с правительственными силами предприняла попытку захвата нефтеперерабатывающего завода, контролируемого «Сирийскими демократическими силами» — союзниками США в регионе. В ответ коалиция США нанесла удар по «вагнеровцам».

 

Как отмечает CIT, из постов в соцсетях и заметов в СМИ стало известно о гибели во время атаки Алексея Шихова из Нижнего Новгорода, который ранее воевал в Донбассе

 

Также погиб боец по имени Владимир с позывным «Апостол» (об этом сообщил представитель организации «Русь Триединая»).

 

Третьим погибшим стал Руслан Гаврилова из Свердловской области (о его смерти сообщило екатеринбургское издание E1.ru).

 

До этого стали известны имена еще пяти погибших. Всего, по данным разных источников, в ходе той атаки могли погибнуть от полутора десятков до нескольких сотен россиян.

 

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сегодня непонятным вопрос одного из журналистов о возможности объявления траура в связи с гибелью в Сирии большого числа российских граждан.

 

«Призываем все-таки не руководствоваться ошибочной информацией — преднамеренной или не преднамеренной, и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, дабы не быть в плену у искаженных данных», — добавил представитель Кремля (цитата ТАСС).

Полит.Ру / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня™ 12:59 14:02:2018

_Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сегодня непонятным вопрос_
Молодец, Навка. Ихтамнет, значит, ихтамнет.
А, если они по собственной воле в отпуске поехали туда на сафари, то это их проблемы.

« ответить
Profile_default
ИвАн 15:00 14:02:2018

Ух жарко им сейчас и вилы в бок колятся.

« ответить
Profile_default
Марис 13:00 14:02:2018

Надеемся увидеть еще сотню имен погибших оккупантов.

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 14:32 14:02:2018

А чего это ты, глист, так своих хозяев то не любишь? Ведь оккупанты в Сирии это только твои хозяева сша со своей сворой шавок, которые "коалиция"! :)

« ответить
Profile_default
СМЕРШ 13:25 14:02:2018

Убивать, убивать и ещё раз убивать американских собак!

« ответить
Profile_default
однако 15:20 14:02:2018

пока всё идёт с точностью на оборот.

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 14:31 14:02:2018

А началось все с того, что в ночь с седьмого на восьмое февраля в Интернет была заброшена странная новость от скаклов о якобы «огромных потерях российских военных» в бою у населенного пункта Хашшам в провинции Дейр-эз-Зор (вариант украинских источников - «гибель наемников из России»).
Первоисточниками всей этой наисекретнейшей информации стали: Игорь Гиркин (Стрелков), группа Conflict Intelligence Team, el-murid (Анатолий Несмиян). Вскоре к распространению «инсайда» подключился даже адвокат Фейгин. и пришло время «триумфальных» публикаций СМИ Украины.
Невозможно всерьез воспринимать заявления великого «стратега» Гиркина-Стрелкова, по данным которого, число павших в этом боестолкновении достигло аж 600 человек. Не менее сложно верить и группе Conflict Intelligence Team во главе с Русланом Левиевым, которому не дают спать спокойно лавры Bellingcat. Здесь сообщают о «200 и более погибших».
И ещё:
Дальше эта история стала обрастать слухами, домыслами, которые назывались «совершенно достоверными фактами» и чуть ли не «свидетельствами очевидцев боя». При этом, конечно, пишущие ссылались на совершенно «официальные» данные Пентагона и заявления американских военных. Что же об этом действительно говорил Пентагон? 8 февраля CBS News сообщил об авиаударах США, нанесенных в ответ на атаку войск правительственных войск САР.
В публикации выдвигается предположение, что под удар могли попасть не только сирийские военные, но и россияне из ЧВК, и если это так, то это станет «первым случаем, когда от американского удара пострадали русские». В этом же материале приводятся слова главы Пентагона Джеймс Маттиса, который не отрицает того, что под удар могли попасть русские, но не считает, что «у русских могли быть какие-либо потери».
Однако блогеры, расписывая в красках бой и называя цифры потерь, ссылались на некие видеофакты, которые якобы имеются у американского оборонного ведомства. Правда, ни одной ссылки на такие «факты» за все дни, пока эта история с ЧВК бурлит в Интернете, показано не было. И это намекает нам на то, что никаких «видеофактов» нет и не было.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:12 14:02:2018

Gaidīšu jaunus paziņojumus par krievu okupantu nāves gadījumiem Sīrijā. Tie būs svētki!

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV