Названы лауреаты кинопремии BAFTA

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Анатолий Тарасов
10:26 19.02.2018
Кино / Новости кино

Британская академия кино и телевизионных искусств вечером в воскресенье назвала лауреатов премии BAFTA, сообщается на сайте организации; абсолютным фаворитом жюри по итогам 2018 года стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Картина Мартина Макдонаха получила призы в пяти номинациях: лучший фильм и лучший британский фильм, женская роль (за работу Фрэнсис Макдорманд), мужская роль второго плана (Сэм Рокуэлл). Сам Макдонах забрал статуэтку за оригинальный сценарий, однако уступил приз за режиссуру Гильермо дель Торо, чья «Форма воды» также была отмечена за музыку (Александр Деспла) и художественный дизайн.

 

Награда за лучшую мужскую роль ушла Гэри Олдману, сыгравшему Уинстона Черчилля в картине «Тяжелые времена»; Академия также отметила статуэткой работу гримеров, которые сделали возможным это перевоплощение.

 

Призы за операторскую работу и спецэффекты получил «Бегущий по лезвию 2049»; военная драма «Дюнкерк» отмечена за лучший звук; а американская актриса Элисон Дженни награждена за роль второго плана в фильме «Тоня против всех».

Интерфакс / Фото
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